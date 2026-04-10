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Altafulla presumió los nuevos tatuajes que llevará en su cuerpo; ¿qué se hizo?

Altafulla mostró los nuevos tatuajes que adornarán su pecho y desató comentarios entre seguidores y críticos en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Altafulla presume sus nuevos tatuajes.
Altafulla presume sus nuevos tatuajes en el pecho. (Foto Canal RCN)

El cantante Altafulla reveló los nuevos tatuajes que adornarán su cuerpo. Mediante sus historias en Instagram, el artista mostró los diseños que llevará en el pecho.

Altafulla se hace modificación.
Altafulla se hace modificación corporal. (Foto Canal RCN)

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¿Qué se tatuará Altafulla?

La publicación generó reacciones inmediatas entre sus seguidores y los amantes del tatuaje, mientras que también recibió críticas de quienes no consideran este arte como algo atractivo.

El barranquillero se hará un tiburón, un caimán y una rosa, símbolos que muchos interpretan como un homenaje a su ciudad natal y al Junior de Barranquilla, equipo del cual es hincha.

Aunque no dio mayores detalles sobre el significado personal de cada tatuaje, los internautas no tardaron en especular.

Altafulla, ganador de La casa de los famosos, ha demostrado que su estilo va más allá de la música y que cada decisión que toma genera conversación en redes sociales.

Altafulla ha sido visto en varias ocasiones apoyando al club en el estadio, incluso acompañado por figuras públicas como el alcalde Alejandro Char, lo que refuerza la idea de que su identidad está profundamente ligada a su tierra.

La revelación de los tatuajes llega en un momento en el que Altafulla sigue consolidando su carrera musical. El costeño se perfila como una de las nuevas promesas de la música urbana en Colombia.

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¿Altafulla tiene un nuevo romance?

Además, ha levantado rumores sobre un posible romance debido a las indirectas que ha publicado en redes sociales, aunque no se tiene certeza de si se trata de una relación real o de una estrategia para promocionar su nueva canción.

Altafulla también mostró que se ha estado realizando exámenes médicos para corroborar su estado de salud y poder continuar con sus presentaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.

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Este gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes valoran que el artista cuide su bienestar físico para seguir entregando lo mejor en cada escenario.

Con ello, reafirma su compromiso con la música y con el público que lo acompaña en cada paso de su carrera.

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