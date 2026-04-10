Salomón Bustamante conmovió al mostrarse entre lágrimas en el concierto de Ricardo Montaner; ¿por qué?

El presentador Salomón Bustamante conmovió al mostrarse llorando durante el concierto de Ricardo Montaner en Bogotá.

Salomón Bustamante conmovió en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Salomón Bustamante lloró en el concierto de Ricardo Montaner?

El cantante se presentó en la capital de Colombia el pasado 8 y 9 de abril en el Movistar Arena.

Bustamante no perdió la oportunidad de asistir con su pareja Laura de León. Como ya es costumbre, el comunicador compartió un video resumiendo su mágica noche y revelando por qué se emocionó hasta las lágrimas.

El cartagenero explicó que los éxitos del argentino lo hicieron recordar su época juvenil y de colegio, despertando una profunda nostalgia.

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¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante al fuerte enfrentamiento de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

En los últimos días, Bustamante también ha estado bajo la mirada de la opinión pública por sus comentarios sobre lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia 3.

El presentador aseguró que él no hubiera reaccionado con la calma de Alejandro Estrada si alguien invade su espacio personal, y que en su caso siempre elige entre dos caminos: con una “cach3tad4” o con un beso.

Sus palabras generaron una ola de reacciones entre los seguidores del programa, quienes se encuentran divididos tras la expulsión de Eidevin.

La expulsión de Eidevin marcó un antes y un después en la convivencia dentro de la casa. Colombia decidió que debía salir del juego por no respetar las reglas y por provocar físicamente a Alejandro Estrada, quien continúa en competencia.

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Desde ese momento, el ambiente se tornó hostil y los equipos se fragmentaron aún más. Alejandro, Alexa y Tebi optaron por mantenerse distantes de los demás habitantes, reforzando la percepción de que las divisiones internas se profundizan con cada semana.

Aunque no es participante del reality, Salomón Bustamante se ha convertido en una voz que genera debate alrededor del programa. Sus opiniones, cargadas de espontaneidad, conectan con la audiencia y reflejan la intensidad con la que los seguidores viven cada episodio.

Entre lágrimas en un concierto y opiniones que generan debate, Salomón Bustamante se mantiene como un personaje que logra sorprender a su comunidad digital.