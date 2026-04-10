Alexa Torrex hizo inesperada confesión sobre sus compañeros de habitación en La casa de los famosos

Alexa Torrex se mostró afectada por tener que compartir cuarto con sus rivales tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex no quiere dormir en su habitación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Alexa Torrex no quiere compartir habitación con algunos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 3?

La cucuteña expresó que se siente cargada de emociones por todo lo que ha pasado en la semana y que le incomoda no haber logrado el liderazgo por no confiar en su conteo de estrellas durante la prueba.

Para ella, ese error cambió el rumbo de la semana y la obligó a enfrentar un escenario que no esperaba.

La creadora de contenido aseguró que se siente decepcionada de Valentino Lázaro por las decisiones que tomó como líder invisible, pues esas determinaciones la llevaron a tener que dormir con quienes considera sus “enemigos”.

Alexa confesó que esta situación le resulta incómoda, sobre todo ahora que busca fortalecer su vínculo con Alejandro Estrada y Tebi, con quienes ha encontrado afinidad dentro de la competencia.

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¿Qué opinó Alexa Torrex sobre la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia 3?

La expulsión de Eidevin dejó un ambiente tenso en la casa. Alexa señaló que los equipos están más divididos que nunca y que la convivencia se ha vuelto más complicada.

Para ella, la forma en que algunos compañeros buscan llegar al top 10 del juego no es la más adecuada, pues considera que se han cruzado límites emocionales que afectan la dinámica grupal.

La salida de Eidevin, más allá de ser un giro en la competencia, se convirtió en un detonante que intensificó las diferencias entre los participantes.

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La cucuteña manifestó que, a pesar de sentirse incómoda, está dispuesta a seguir enfrentando los retos que le impone el reality.

Reconoce que la convivencia es parte fundamental del juego y que debe aprender a manejar las tensiones para mantenerse en la competencia.

Su objetivo es demostrar fortaleza emocional y seguir construyendo alianzas estratégicas que le permitan avanzar.

A pesar de los conflictos y las tensiones que se viven dentro de la casa, los famosos deben continuar compitiendo en la prueba de beneficio y castigo, una dinámica que pondrá a prueba la coordinación y la suerte de cada equipo.