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Exnovio de Karola de La casa de los famosos Col aparece con nuevo amor: ¿de quién se trata?

Exnovio de Karola Alcendra de La casa de los famosos Col, estrenaría nueva pareja con fotos que sacó a la luz en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exnovio de Karola de La casa de los famosos Col aparece con nuevo amor: ¿de quién se trata?
¿Quién es el exnovio de Karola que estrena pareja? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, varios internautas se han sorprendido al ver que el exnovio de Karola presumió su nueva relación en medio de una romántica imagen que compartió mediante sus redes sociales, pues, apareció junto a una mujer de manera cariñosa.

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¿Quién es el exnovio de Karola que presumió su relación mediante redes sociales?

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El Sebastucho estrenaría nuevo amor. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Karola Alcendra ha generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales acerca de todos los acontecimientos que ha demostrado al ser una de las participantes de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, el creador de contenido digital colombiano El Sebastucho quien sostuvo una relación sentimental en el pasado con Karola Alcendra, ha acaparado la atención mediática tras compartir una romántica fotografía junto a una mujer en donde expresó las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde expresó las siguientes palabras:

“Uno por amor hace cosas que ni siquiera se había imaginado, a veces uno se arriesga y le da por convertir un sentimiento en algo que no se le vaya a olvidar nunca. Hace rato quería contarles que sí, me enamoré. Este post no cuenta todo, solo muestra una parte de algo que me tiene la cabeza y el corazón haciendo locuras, incluso cosas que nunca pensé hacer”, agregó El Sebastucho.

En medio de su reciente publicación, El Sebastucho les confesó a sus seguidores que está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por presumir mediante sus redes que se enamoró.

Exnovio de Karola de La casa de los famosos Col aparece con nuevo amor: ¿de quién se trata?
¿Quién es la nueva pareja de El Sebastucho? | Foto: Canal RCN

¿Quién es la mujer que es la nueva pareja de El Sebastucho?

La mujer que es la nueva pareja de El Sebastucho es Briana Cabrera, quien es creadora de contenido, pues cuenta en sus redes sociales con más de un millón de seguidores y también se refleja que es deportista.

En varias de sus fotografías también se refleja que una de sus principales fuentes de inspiración es realizar deporte, compartiéndoles a sus seguidores varios detalles acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

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