Blessd habla de su futuro como padre y revela detalles sobre la llegada de su hijo Caleb

Blessd compartió detalles sobre su vida personal y el momento que atraviesa mientras espera la llegada de su hijo Caleb, en una conversación donde también recordó aspectos de su trayectoria y su relación con la fe.

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¿Qué dijo Blessd sobre su futuro como padre?

Blessd se refirió al nacimiento de su hijo Caleb como una de las etapas más significativas de su vida. Señaló que su intención es acompañar este proceso desde el amor y la enseñanza, destacando la importancia del esfuerzo.

Blessd planea su futuro como padre / (Fotos de AFP y Freepik)

El artista contó que su vida no siempre fue fácil y que tuvo que aprender de momentos complicados. Por eso, dice que todo lo que ha vivido quiere convertirlo en enseñanzas para su hijo.

Según afirmó, la crianza de Caleb estará basada en acompañamiento, orientación y en los valores que él mismo fue construyendo a partir de su experiencia personal.

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¿Cuál es la historia de vida de Blessd?

Durante la conversación, Blessd recordó cómo fueron sus inicios antes de llegar al reconocimiento en la música. Contó que atravesó momentos de dificultades económicas y que su familia fue clave en todo su proceso de formación personal.

Blessd revela detalles de su historia / (Foto de AFP)

El artista también habló de su relación con la fe, asegurando que ha sido un aspecto constante en su día a día. Según dijo, la gratitud es parte de su rutina y algo que lo ha acompañado tanto en lo personal como en lo profesional mientras ha construido su carrera.

Además, explicó el origen de su nombre artístico, el cual, según relató, está relacionado con expresiones de “bendición” que escuchaba en su escuela. Ese detalle, dijo, terminó influyendo en la forma en la que construyó su identidad dentro de la música.

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¿Blessd quiere que su hijo sea cantante?

Sobre la llegada de su hijo Caleb, Blessd fue claro al señalar que no espera que siga sus pasos en la música. Explicó que este es un camino exigente y que prefiere que su hijo tenga la libertad de elegir lo que quiera hacer en el futuro.

El artista también comentó que su rol será acompañarlo y apoyarlo en sus decisiones, sin imponerle una carrera específica. En ese sentido, resaltó la importancia de que el niño pueda construir su propio camino.

En redes destacan que la conversación deja ver un momento de cambio en la vida de Blessd, en el que la llegada de Caleb se convierte en uno de los hechos más importantes de su entorno personal.