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La Toxi Costeña opinó sobre la salida de Eidevin en La casa de los famosos Colombia; ¿lo apoyó?

La Toxi Costeña llamó la atención tras romper el silencio y revelar lo que realmente opina de Eidevin López y Alejandro Estrada.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Toxi Costeña opinó sobre la salida de Eidevin en La casa de los famosos Colombia; ¿lo apoyó?
La Toxi Costeña no apoyó la salida de Eidevin en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

El conflicto entre Eidevin López y Alejandro Estrada continúa generando reacciones fuera de La casa de los famosos Colombia, esta vez con la opinión de La Toxi Costeña, exparticipante de la segunda temporada del reality.

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¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre la salida de Eidevin López en La casa de los famosos?

La Toxi Costeña, participante de la segunda temporada del reality, se pronunció sobre la salida de Eidevin López durante una conversación en la que fue consultada por lo ocurrido.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre la salida de Eidevin López en La casa de los famosos?
La Toxi Costeña habló sobre la salida de Eidevin en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En una conversación en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia?, habló de la reacción del exparticipante tras conocer la decisión del público.

Según explicó, la forma en que Eidevin asumió su salida fue distinta a lo que ella habría hecho, pues aseguró que habría reaccionado de forma confrontativa y habría optado por no despedirse de sus compañeros.

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¿Cómo analizó La Toxi Costeña el conflicto entre Eidevin y Alejandro Estrada?

Además de referirse a la salida de Eidevin, La Toxi Costeña también analizó el conflicto con Alejandro Estrada. Mencionó que inicialmente pensó que ambos participantes podrían salir del reality, teniendo en cuenta que, según dijo, uno provocó y el otro reaccionó.

¿Cómo analizó La Toxi Costeña el conflicto entre Eidevin y Alejandro Estrada?
La Toxi Costeña analizó el conflicto entre Eidevin y Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, destacó que la decisión final estuvo en manos del público, que terminó sacando a Eidevin. En ese contexto, afirmó que el respaldo de los televidentes hacia Alejandro habría influido en el resultado, marcando una diferencia en la votación.

También hizo referencia a las dinámicas del reality, señalando que estrategias como el “juego psicológico” pueden generar reacciones entre los participantes. Según explicó, estas situaciones hacen parte de la convivencia y del desarrollo del formato.

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¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre las estrategias dentro de La casa de los famosos?

Así mismo, La Toxi Costeña habló de cómo el público percibe a los participantes y señaló que, según su opinión, la gente suele apoyar más a quienes sienten que están en desventaja o pasan por situaciones más difíciles dentro del programa.

En relación con Alejandro Estrada, mencionó que su permanencia también estaría ligada a su forma de juego, resaltando que suele mantener el control de sus reacciones en distintas situaciones. Además, señaló que algunas de sus actitudes podrían entenderse como parte de una estrategia para provocar respuestas en otros participantes.

Finalmente, sus declaraciones han generado conversación en redes sociales, donde los internautas señalan que sus palabras aportan otra perspectiva sobre lo ocurrido. El tema sigue siendo comentado entre los seguidores del reality, que permanecen atentos a nuevas reacciones sobre el conflicto.

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