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Mariana Zapata rompe el silencio tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos

Mariana Zapata reaccionó a la expulsión de Eidevin y aseguró que fue un momento inesperado y difícil dentro del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Mariana Zapata reacciona a la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos
Mariana Zapata reacciona a la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

La salida de Eidevin López sigue generando reacciones dentro de La casa de los famosos Colombia. Tras la decisión del público, el ambiente en la casa cambió y varios participantes han expresado cómo vivieron ese momento.

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Una de ellas fue Mariana Zapata, quien habló sobre lo que significó la expulsión de su compañero y cómo impactó la convivencia dentro del reality.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre la salida de Eidevin?

Mariana aseguró que la atmósfera dentro de la casa cambió completamente tras la salida de Eidevin, describiendo el ambiente como tenso y cargado.

Según explicó, la forma en la que se dio la expulsión fue inesperada y difícil de asimilar para todos. También señaló que este tipo de salidas, fuera de la gala habitual de eliminación, generan un impacto mayor entre los participantes.

La concursante expresó que le resultó triste ver a su compañero abandonar la competencia de esa manera, señalando que no es una experiencia que alguien quisiera vivir.

"Me dio muy duro, me dio mucho pesar verlo así", expresó.

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Además, destacó las cualidades personales de Eidevin, a quien describió como una persona noble, humilde y con talento. Desde su perspectiva, consideró que su salida no correspondía a lo que él había mostrado dentro del programa.

Mariana también recordó el momento en el que él se despidió, indicando que lo vio afectado y sorprendido por la decisión. Sin embargo, resaltó como positivo que el participante reconociera su paso por el reality como una experiencia ganadora, más allá del resultado.

"Siento que demostró el talento tan grande que tiene, que eso es lo más importante", agregó.

Mariana Zapata rompe el silencio tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos
Mariana Zapata rompe el silencio tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué palabras le dedicó Eidevin antes de salir?

Durante su despedida, Eidevin tuvo un mensaje especial para Mariana. La participante contó que él le pidió que no cambiara su forma de ser, resaltando la nobleza y humildad que la caracterizan.

"Me dijo algo muy lindo cuando se despidió de mí y fue que no dejara de ser noble, que no dejara esa nobleza que me caracteriza", comentó.

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Aunque reconoció que en ese momento estaba muy afectada emocionalmente y no logró captar cada palabra con claridad, sí recordó el sentido del mensaje, el cual la marcó por la cercanía que habían construido dentro del programa.

Mariana también señaló que, pese a las diferencias que pudieron tener en algunos momentos, su relación con Eidevin había terminado en buenos términos antes de la expulsión.

Eidevin López le dedica sentidas palabras a Mariana Zapata al irse de la casa
Eidevin López le dedica sentidas palabras a Mariana Zapata al irse de la casa (Foto Canal RCN)
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