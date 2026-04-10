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Juan Palau rompió el silencio y habló del conflicto entre Eidevin y Alejandro; ¿a quién apoya?

Juan Palau llamó la atención tras revelar detalles de su amistad con Eidevin tras La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juan Palau rompió el silencio y habló del conflicto entre Eidevin y Alejandro
Juan Palau habló de su relación con Eidevin / (Fotos del Canal RCN)

El conflicto entre Eidevin López y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, esta vez por cuenta de Juan Palau, exparticipante del reality.

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¿Qué pasó entre Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

La salida de Eidevin López del reality estuvo marcada por un enfrentamiento con Alejandro Estrada durante una dinámica de convivencia. Todo comenzó cuando Alexa Torrex rechazó recibir comida preparada por Eidevin y Karola, lo que generó una discusión entre varios participantes.

¿Qué pasó entre Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?
Eidevin y Alejandro Estrada se enfrentaron en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En medio del intercambio de palabras, la situación escaló hasta involucrar directamente a Eidevin y Alejandro.

Según lo mostrado en el programa, hubo contacto físico entre ambos, lo que llevó a la intervención inmediata de “El Jefe”, quien determinó que se habían cruzado los límites establecidos dentro del formato.

La producción decidió dejar en manos del público la decisión final. Finalmente, los televidentes optaron por la salida de Eidevin, señalándolo como responsable principal del altercado. Desde entonces, el episodio ha generado múltiples reacciones dentro y fuera del programa.

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¿Qué dijo Juan Palau sobre el conflicto entre Eidevin y Alejandro?

A través de sus historias de Instagram, Juan Palau, exparticipante del reality, fue cuestionado por sus seguidores sobre su opinión frente a lo ocurrido. En su respuesta, hizo referencia a los límites dentro del juego.

Según explicó, considera que existen líneas que no deberían cruzarse, señalando que algunas estrategias en el reality pueden incluir provocar reacciones. En ese sentido, indicó que, desde su perspectiva, Eidevin terminó reaccionando ante las dinamicas de Alejandro.

¿Qué dijo Juan Palau sobre el conflicto entre Eidevin y Alejandro?
Juan Palau opinó sobre el conflicto entre Eidevin y Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

El exparticipante también mencionó que respeta la decisión tomada por el público, destacando que fueron los televidentes quienes definieron la salida de Eidevin.

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¿Qué se sabe sobre la relación entre Juan Palau y Eidevin López?

Las declaraciones de Juan Palau también pusieron sobre la mesa dudas sobre su relación actual con Eidevin López. Algunos usuarios en redes sociales interpretaron sus palabras como un posible distanciamiento, mientras que otros consideran que se trata de una opinión normal.

El propio Palau respondió a estos cuestionamientos asegurando que mantiene su amistad con Eidevin, señalando que lo aprecia y que su intención no es juzgar, sino expresar su punto de vista frente a lo ocurrido en el reality.

Incluso, mencionó que espera reencontrarse con él tras su salida del programa, lo que confirmó que el vínculo entre ambos continúa. A pesar de esto, el tema sigue generando interés entre los seguidores, quienes continúan atentos a cualquier nueva declaración o interacción entre los involucrados.

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