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Juliana Galvis estalla por preguntas sobre su soltería: “paren con el temita”

Juliana Galvis respondió a quienes cuestionan su soltería y dejó claro que es una decisión basada en sus prioridades.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juliana Galvis responde sin filtro a quienes cuestionan su soltería
Juliana Galvis responde sin filtro a quienes cuestionan su soltería (Foto Canal RCN)

La actriz colombiana Juliana Galvis volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras responder de manera directa a quienes constantemente le preguntan por su vida amorosa.

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A través de sus redes, la artista dejó claro que su soltería no es motivo de preocupación para ella y que, por el contrario, es una decisión consciente basada en sus prioridades personales.

Juliana Galvis responde sin filtro sobre su soltería: “paren con el temita”
Juliana Galvis responde sin filtro sobre su soltería: “paren con el temita” (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Juliana Galvis sobre su soltería?

En un mensaje contundente, Juliana Galvis reaccionó a los comentarios que suele recibir sobre el hecho de no tener pareja.

La actriz aseguró que no está sola porque “nadie la quiera”, sino porque tiene claras sus expectativas y no está dispuesta a conformarse con cualquier relación.

También explicó que su enfoque actual está en su bienestar y en su hija, por lo que no siente la necesidad de estar con alguien solo por cumplir con una idea social.

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Además, pidió de forma directa que dejen de cuestionarla por este tema, señalando que se encuentra tranquila y feliz con su vida tal como está.

Según expresó, solo consideraría darse una nueva oportunidad sentimental si aparece alguien que realmente valga la pena.

¿Qué ha dicho Juliana Galvis anteriormente sobre su soltería?

Esta no es la primera ocasión en la que Juliana Galvis se pronuncia sobre su situación sentimental. En otras oportunidades, ha sido igual de clara al afirmar que lleva un largo tiempo soltera y que no mantiene ningún tipo de relación o interés amoroso en el presente.

La actriz ha explicado que su decisión no responde a una falta de opciones, sino a una elección personal. Ha insistido en que prefiere estar sola antes que involucrarse en relaciones que no cumplan con lo que busca en una pareja.

Incluso ha hecho referencia a lo complejo que puede ser encontrar a alguien que encaje con sus expectativas, conectando con muchos de sus seguidores que se identifican con su postura.

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Para Juliana, esta etapa representa estabilidad, tranquilidad y claridad emocional, aspectos que valora por encima de cualquier presión externa.

Con su mensaje, la actriz no solo puso límites frente a las preguntas recurrentes, sino que también abrió una conversación sobre la soltería como una elección válida y consciente.

Juliana Galvis pone límites y responde a quienes cuestionan su soltería
Juliana Galvis pone límites y responde a quienes cuestionan su soltería (Foto Canal RCN)
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