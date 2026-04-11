Nicolás Arrieta, contundente sobre la expulsión de Eidevin López: “Provocación innecesaria”

La expulsión de Eidevin López ha generado gran revuelo en redes sociales. Algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia decidieron dar su opinión sobre lo sucedido y uno de ellos fue Nicolás Arrieta, quien actualmente es comentarista del reality en ‘Buen Día, Colombia’.

¿Cuál fue la contundente opinión de Nicolás Arrieta sobre la expulsión de La casa de los famosos de Eidevin López?

A su mejor estilo, Nicolás expresó lo que piensa y reveló las sensaciones que le quedaron tras ver la inesperada salida del actor y creador de contenido.

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“La verdad, Colombia decidió porque el que incitó la a*re*ión realmente fue Eidevin y me parece que fue un voto justo. No votaron para sacar al más fuerte que era lo que todo el mundo esperaba, el fuerte que era Alejo”, comentó Nicolás, quien fue habitante de la casa de los famosos en su actual temporada.

Para Nicolás Arrieta, Eidevin López se excedió con sus provocaciones a Alejandro Estrada. Foto: RCN

Arrieta añadió que “la gente tuvo la decisión en las manos y existía la expulsión para los dos y no la tomaron. Fue una cosa democrática; me pareció interesante”.

Nicolás reafirmó que la expulsión fue justa porque, a su parecer, lo único que hizo Alejandro Estrada fue defenderse de las provocaciones de Eidevin.

Y si vemos, lo único que hizo Alejo fue apartarlo (a Eidevin) para que no siguiera tocándolo. Esa provocación es innecesaria realmente

La expulsión de Eidevin López se confirmó tras una alta y marcada votación. El público tenía la posibilidad de también expulsar a Alejandro Estrada, a los dos o ponerles candado, pero finalmente se inclinó por la salida del costeño.

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¿Por qué terminó expulsado de La casa de los famosos Colombia Eidevin López?

Todo ocurrió cuando Eidevin le tocó el rostro a Alejandro en medio de una dinámica que tenía lugar en la terraza de La casa de los famosos. La situación fue tan tensionante que El Jefe tuvo que intervenir y a ambos los llamó al confesionario.

A raíz de eso, El Jefe decidió poner en manos de la gente el destino de los participantes. Eidevin no recibió el apoyo esperado y tuvo que marcharse de la competencia. Estrada, mientras tanto, sigue en el juego.

Eidevin López se mostró arrepentido por lo que pasó con Alejandro Estrada, pero ya era muy tarde. / (Fotos del Canal RCN)

Eidevin López ya reaccionó a su expulsión en redes sociales y dijo que, con su suerte echada, no le queda de otro que aceptar lo decidido por el público.

En un video que circula en TikTok, se le ve a Eidevin desde un sitio turístico de Barranquilla y hablando sin rodeos por lo ocurrido.

“Gente, ya qué… como dice Jorge Oñate ya la c*g*é, ya la embarré, ya qué voy a inventar, quién dijo miedo… que me fu*en lo que me tengan que fu*a*, pero qué voy a inventar”, expresó López.

Junto al video, se lee un mensaje que dice: “nadie es perfecto, todos cometemos errores… pero también todos tenemos la oportunidad de aprender y con Dios siempre hay fuerza para levantarnos”.

Eidevin López se convirtió en el segundo expulsado de La casa de los famosos 2026. La primera fue Johanna Fadul. Tras un fuerte comentario contra Campanita en un posicionamiento, la actriz se fue de la competencia en una decisión que tomó El Jefe.

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Esta temporada también ha contado con las eliminaciones por ser “mueble”. El primero en salir fue Maiker Smith y luego le siguió Manuela Gómez.