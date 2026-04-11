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Hija de Epa Colombia festejó su cumpleaños número dos lejos de ella: así fue su celebración

La hija de Epa Colombia celebró su segundo cumpleaños lejos de su madre, quien permanece privada de la libertad.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lejos de Epa Colombia, su hija celebró su segundo cumpleaños
Lejos de Epa Colombia, su hija celebró su segundo cumpleaños. (Foto Canal RCN).

La hija de Epa Colombia celebró su segundo cumpleaños en una fecha cargada de emociones, pues la menor festejó lejos de su madre, quien actualmente se encuentra privada de la libertad. Aun así, la pequeña tuvo una especial celebración que fue compartida en redes sociales y conmovió a los seguidores de la influenciadora.

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¿Cómo fue el cumpleaños de la hija de Epa Colombia?

Durante las últimas horas Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, compartió por medio de sus redes sociales una serie de videos con los que enseñó gran parte de la celebración de cumpleaños de su hija Daphne Samara.

Revelan cómo fue el cumpleaños 2 de la hija de Epa Colombia sin su mamá
Revelan cómo fue el cumpleaños 2 de la hija de Epa Colombia sin su mamá. (Foto Canal RCN).

“Amigas les quiero contar que ayer cumplió dos añitos nuestra hermosa princesita, les cuento que fue un día con muchos sentimientos encontrados debido a la situación que estamos viviendo”

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La joven empresaria compartió un desgarrador mensaje en el que expresó que pese al difícil momento que atraviesan a raíz de la situación legal de la influenciadora decidió brindarle un día especial a la menor.

“Dane y yo nos prometimos ser mucho más fuertes este año; nuestra hija merece siempre estar feliz y tranquila… anhelamos el día en que podamos estar juntas”.

En los videos compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar el festejo de la menor, el cual estuvo lleno de actividades divertidas tanto para ella como para sus invitados.

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¿Cómo luce Daphne Samara, la hija de Epa Colombia?

Junto al material compartido por medio de las redes sociales, Karol Samantha compartió la que sería la primera fotografía de la menor en su cumpleaños número dos, en la que se le ve sosteniendo un regalo como parte de su festejo.

Así festejaron los 2 años de la hija de Epa Colombia mientras ella no estaba
Así festejaron los 2 años de la hija de Epa Colombia mientras ella no estaba

Allí se pudo ver a la pequeña, al parecer, recién levantada de su cama con el cabello despeinado y un tierno conjunto amarillo.

“Su primera fotografía con dos añitos”, comentó.

De esta manera, la pequeña celebró su segundo cumpleaños lejos de su madre, en medio de mensajes y muestras de cariño por parte de sus familiares.

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