Karol G abre su corazón y revela por qué sus relaciones no funcionan: "tengo que cambiar"

La cantante Karol G sigue consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

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Su impacto en la industria musical la ha llevado a alcanzar hitos históricos, como convertirse en una de las figuras principales del reconocido festival Coachella, uno de los escenarios más importantes a nivel global.

En medio de este gran momento profesional, la artista también ha hablado de su vida personal.

Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, Karol G se mostró abierta sobre sus relaciones amorosas y los aprendizajes que ha tenido con el tiempo.

¿Qué dijo Karol G sobre sus relaciones?

Durante la conversación, la cantante fue consultada sobre si alguna vez ha sentido que se pierde dentro de una relación. Su respuesta fue directa: aseguró que es algo que le ha ocurrido de manera constante.

Karol G explicó que, cuando está enamorada, tiende a priorizar a su pareja por encima de sí misma. Esto incluye adaptarse a los gustos del otro, compartir más tiempo con su entorno y acomodar su rutina a la de esa persona.

Reconoció que este comportamiento no es saludable, ya que implica dejar de lado su identidad y sus propias necesidades. Según dijo, cuando llega a ese punto, incluso siente que deja de amarse a sí misma, lo que termina afectando la relación.

La artista también señaló que actualmente está trabajando en cambiar ese patrón, buscando mantener un equilibrio entre el amor propio y la vida en pareja.

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Karol G confiesa que se “pierde” en el amor y revela sus errores en pareja (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP)

¿Qué más confesó Karol G sobre sus relaciones pasadas?

Además de reflexionar sobre sus errores, Karol G se definió como una persona profundamente romántica. Aseguró que le gusta demostrar su amor con detalles especiales, como escribir notas, dedicar canciones y crear momentos significativos para sus parejas.

En ese mismo contexto, sorprendió al contar que incluso ha hecho regalos importantes como muestra de afecto. Entre ellos, reveló que en una relación pasada llegó a obsequiar una motocicleta, algo que llamó la atención de sus seguidores.

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Aunque no mencionó nombres, en redes sociales muchos usuarios especularon que podría tratarse de Feid, con quien ha sido vinculada sentimentalmente.

Karol G también contó que su pasión por las motos es tan grande que, en otra vida, se habría dedicado a ese mundo.

Con estas declaraciones, la artista dejó ver una faceta más personal, mostrando que detrás de su éxito también hay procesos emocionales y aprendizajes en construcción.