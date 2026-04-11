Karola preocupada previo a la gala de eliminación en La casa de los famosos: “me van a sacar”

Luego de que Eidevin fuera expulsado de La casa de los famosos Colombia por decisión del público, los ánimos dentro del reality siguen más tensos que nunca. Esta salida, sumada a la jornada de votación en negativo, tiene a varios participantes preocupados, entre ellos Karola, quien expresó sus sospechas de que podría ser la próxima eliminada.

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¿Por qué Karola cree que será eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Esta semana se conoció que todos los participantes están en riesgo de eliminación, ya que las votaciones se llevarán a cabo en negativo. Ante este escenario, varios han mostrado su preocupación, especialmente Karola, quien desde la salida de Eidevin de la competencia se ha mostrado bastante afectada.

Karola en alerta por eliminación en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La influenciadora aseguró que esta sería la única oportunidad que tendrían sus compañeros para sacarla del reality, pues de lo contrario considera que sería difícil que salga.

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“Estoy segura de que me van a sacar a mí, es la única oportunidad que van a tener”, afirmó.

Asimismo, señaló que, aunque algunos no expresan abiertamente su molestia frente a sus actitudes, lo hacen para evitar que su equipo reaccione en su contra y sean algunos de ellos el eliminado de la semana.

“Ellos tienen que actuar como que no me od1an tanto, porque saben que tengo un público muy grande. Si no, me odiarían horrible. Entonces la única oportunidad que tienen los tres mosqueteros es este domingo, no tienen más”, agregó.

¿Cómo funciona la votación en negativo en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que las votaciones en negativo de La casa de los famosos Colombia cambian por completo la dinámica del juego. Pues estas se caracterizan por habilitar el voto al público no para salvar al participante favorito, sino para eliminar al famoso que ya no quieren dentro de la competencia.

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De esta manera, en esta ocasión, el participante que obtenga las votaciones más altas de la jornada será quien abandone la afamada casa para siempre.

Recuerda que esta dinámica pone en riesgo a todos los participantes de La casa de los famosos Colombia, por lo que no habrá nadie protegido por poderes de salvación.