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Alexa Torrex lanzó incómodo comentario a Alejandro Estrada previo a gala de eliminación

Previo a la gala de eliminación, Alexa Torrex generó tensión al lanzar un incómodo comentario a Alejandro Estrada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex sorprende con comentario incómodo a Alejandro Estrada antes de eliminación
Alexa Torrex sorprende con comentario incómodo a Alejandro Estrada antes de eliminación. (Foto Canal RCN).

Previo a la gala de eliminación del domingo 12 de abril, Alexa Torrex generó tensión al lanzar un incómodo comentario contra Alejandro Estrada, desatando reacciones entre los participantes y aumentando la expectativa sobre la jornada decisiva de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el incómodo comentario que Alexa Torrex hizo a Alejandro Estrada?

Durante el transcurso de este sábado 11 de abril, Alexa Torrex expresó a Tebi Bernal y Alejandro Estrada que se sentía intranquila frente a la gala de eliminación que se llevará a cabo este domingo, a raíz de todo lo que ha sucedido en los últimos días dentro de la competencia y el cambio en la dinámica de votaciones, las cuales en esta ocasión son en negativo.

Alexa Torrex lanza comentario incómodo a Alejandro Estrada
Alexa Torrex lanza comentario incómodo a Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la frase que mencionó para expresar dicha preocupación, pues hizo mención sobre un episodio que Alejandro Estrada vivió durante su participación en MasterChef para referirse a lo que estaba sintiendo.

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“No, yo no me quiero ir así, como grosera no. Es como salir expulsado de MasterChef”, comentó.

El comentario de Alexa hizo referencia a que Alejandro Estrada quedó eliminado de la competencia culinaria por tomar preparaciones de otra estación de cocina que él no había preparado para mejorar su plato.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al incómodo comentario de Alexa Torrex?

El comentario de Alexa Torrex sobre Alejandro Estrada provocó una risa inmediata en Tebi Bernal, quien captó de inmediato lo que la cantante quiso decir en ese momento. Al notar la situación, Alejandro Estrada también se unió a las carcajadas, demostrando que la mención no le molestó en absoluto.

Alexa Torrex genera incomodidad con inesperado comentario a Alejandro Estrada
Alexa Torrex y Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

"Ay, juemadre, se desquitó la bobita. Ay, Alexa...", comentó el actor, aclarando rápidamente que lo de "bobita" no era en tono ofensivo: “¿sabe de dónde viene ese bobo? De Cúcuta... Entonces lo mío es esa grosería con cariño que al final es cultural”.

Así, entre risas, Alejandro dejó claro que no se sintió incómodo y que todo se trató de un comentario sin mala intención dentro del momento.

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