Alejandro Estrada y Campanita protagonizan beso en La casa de los famosos: "agarró labio"

Una nueva dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia sorprendió a los participantes y a los televidentes, luego de que Alejandro Estrada y Campanita protagonizaran un beso durante una actividad propuesta por El Jefe.

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La actividad se dio en medio de un ambiente tenso dentro de la casa, tras los recientes conflictos y la expulsión de Eidevin López.

Por eso, El jefe buscó generar un espacio diferente que ayudara a relajar la convivencia entre los famosos.

¿Cuál fue la dinámica que realizaron los participantes?

La actividad, liderada por Juancho y Aura Cristina, consistía en recrear algunos de los momentos más recordados de la temporada.

Cada grupo debía interpretar escenas que ya habían ocurrido dentro de la casa, muchas de ellas relacionadas con momentos divertidos o emocionantes que marcaron la convivencia.

El objetivo era que los participantes pudieran verse desde otra perspectiva, generar un ambiente más relajado y dejar de lado, al menos por un momento, las tensiones acumuladas.

Durante la dinámica, varios famosos recrearon escenas conocidas. Por ejemplo, Tebi y Mariana Zapata interpretaron un momento protagonizado por Valentino y Campanita.

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Beso inesperado entre Alejandro Estrada y Campanita sorprende en el reality (Foto Canal RCN)

¿Por qué se besaron Alejandro Estrada y Campanita?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la recreación de una escena entre Eidevin López y Karola. Para esta interpretación, Alejandro Estrada asumió el papel de Karola, mientras que Campanita interpretó a Eidevin.

La escena original correspondía a un momento en el que, pese a que su relación había terminado un día antes, ambos participantes compartieron un beso.

Durante la actuación, Alejandro y Campanita siguieron el guion de la escena y terminaron besándose, lo que generó risas y reacciones inmediatas entre sus compañeros.

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El momento no pasó desapercibido, especialmente porque otros participantes, como Valentino, también habían mostrado interés en interpretar ese papel dentro de la dinámica.

Por esto, a Alejandro le tocó repetir la escena, pero interpretarla esta vez con Valentino.

Al finalizar la actividad, Alejandro comentó en tono de broma que Campanita había sido más efusiva en la escena, señalando que incluso le “agarró el labio” durante el beso.

Esta dinámica cumplió su objetivo, ya que todos los participantes se estaban ayudando y compartiendo risas por las actuaciones hechas entre ellos mismos.

Karola fue la encargada de explicarle a Alejandro y Campanita cómo debían interpretar su escena, y al terminarla, felicitó a Alejandro por su actuación.