Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandro Estrada y Campanita protagonizan beso en La casa de los famosos: "agarró labio"

Alejandro Estrada y Campanita se besaron durante una dinámica en La casa de los famosos y generaron reacciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alejandro Estrada y Campanita se besan en dinámica y desatan reacciones
Alejandro Estrada y Campanita se besan en dinámica y desatan reacciones (Foto Canal RCN)

Una nueva dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia sorprendió a los participantes y a los televidentes, luego de que Alejandro Estrada y Campanita protagonizaran un beso durante una actividad propuesta por El Jefe.

Artículos relacionados

La actividad se dio en medio de un ambiente tenso dentro de la casa, tras los recientes conflictos y la expulsión de Eidevin López.

Por eso, El jefe buscó generar un espacio diferente que ayudara a relajar la convivencia entre los famosos.

¿Cuál fue la dinámica que realizaron los participantes?

La actividad, liderada por Juancho y Aura Cristina, consistía en recrear algunos de los momentos más recordados de la temporada.

Cada grupo debía interpretar escenas que ya habían ocurrido dentro de la casa, muchas de ellas relacionadas con momentos divertidos o emocionantes que marcaron la convivencia.

El objetivo era que los participantes pudieran verse desde otra perspectiva, generar un ambiente más relajado y dejar de lado, al menos por un momento, las tensiones acumuladas.

Durante la dinámica, varios famosos recrearon escenas conocidas. Por ejemplo, Tebi y Mariana Zapata interpretaron un momento protagonizado por Valentino y Campanita.

Artículos relacionados

Beso inesperado entre Alejandro Estrada y Campanita sorprende en el reality
Beso inesperado entre Alejandro Estrada y Campanita sorprende en el reality (Foto Canal RCN)

¿Por qué se besaron Alejandro Estrada y Campanita?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la recreación de una escena entre Eidevin López y Karola. Para esta interpretación, Alejandro Estrada asumió el papel de Karola, mientras que Campanita interpretó a Eidevin.

La escena original correspondía a un momento en el que, pese a que su relación había terminado un día antes, ambos participantes compartieron un beso.

Durante la actuación, Alejandro y Campanita siguieron el guion de la escena y terminaron besándose, lo que generó risas y reacciones inmediatas entre sus compañeros.

Artículos relacionados

El momento no pasó desapercibido, especialmente porque otros participantes, como Valentino, también habían mostrado interés en interpretar ese papel dentro de la dinámica.

Por esto, a Alejandro le tocó repetir la escena, pero interpretarla esta vez con Valentino.

Al finalizar la actividad, Alejandro comentó en tono de broma que Campanita había sido más efusiva en la escena, señalando que incluso le “agarró el labio” durante el beso.

Esta dinámica cumplió su objetivo, ya que todos los participantes se estaban ayudando y compartiendo risas por las actuaciones hechas entre ellos mismos.

Karola fue la encargada de explicarle a Alejandro y Campanita cómo debían interpretar su escena, y al terminarla, felicitó a Alejandro por su actuación.

Alejandro Estrada y Campanita recrean escena y terminan besándose
Alejandro Estrada y Campanita recrean escena y terminan besándose (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex sorprende con comentario incómodo a Alejandro Estrada antes de eliminación Alejandro Estrada

Alexa Torrex lanzó incómodo comentario a Alejandro Estrada previo a gala de eliminación

Previo a la gala de eliminación, Alexa Torrex generó tensión al lanzar un incómodo comentario a Alejandro Estrada.

Karola teme su salida de La casa de los famosos: “me van a sacar” La casa de los famosos

Karola preocupada previo a la gala de eliminación en La casa de los famosos: “me van a sacar”

Karola se mostró preocupada previo a la gala de eliminación al asegurar que ella sería la próxima eliminada.

Karina García revive su eliminación y lanza mensaje sobre votaciones en negativo Karina García

Karina García revive su eliminación y lanza pulla tras regreso de votaciones en negativo

Karina García recordó su eliminación en el reality tras el regreso de votaciones en negativo y envió un mensaje al público.

Lo más superlike

¿Crisis? Novia de Tebi lo deja de seguir y desata rumores de ruptura La casa de los famosos

Novia de Tebi lo deja de seguir en redes sociales y desata rumores de ruptura: ¿se acabó la relación?

La novia de Tebi dejó de seguirlo en redes y desató rumores de ruptura en medio de su paso por el reality.

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá Talento nacional

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá, ¿cuándo? ¿dónde?

Nodal repite escena bajo la lluvia con Ángela y redes no olvidan a Belinda Christian Nodal

¿Indirecta a Belinda? Nodal y Ángela Aguilar recrean icónica foto bajo la lluvia y desatan polémica

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos