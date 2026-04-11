¿Ryan Castro busca novia? Maluma desata rumores sobre la vida amorosa del artista

La vida personal de Ryan Castro vuelve a estar en el centro de la conversación digital, esta vez por cuenta de una inesperada publicación de Maluma que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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En medio de rumores, entrevistas y especulaciones sobre su situación sentimental, una historia en redes sociales fue suficiente para encender nuevamente el tema y poner al cantante paisa en boca de todos.

Maluma le busca novia a Ryan Castro y su respuesta enciende las redes (Foto Mireya Acierto / AFP) (Foto John Nacion / AFP)

¿Qué dijo Maluma sobre Ryan Castro?

A través de sus historias de Instagram, Maluma lanzó una pregunta que no pasó desapercibida.

En tono relajado y cercano a su estilo, el artista comentó que le estaban “buscando novia” a Ryan Castro y preguntó a sus seguidoras quién estaría dispuesta a “ajuiciarlo”.

La publicación rápidamente generó interacción, comentarios y especulaciones, especialmente entre fans que no tardaron en postularse o mencionar posibles candidatas.

Lejos de ignorar el tema, Ryan Castro reaccionó a la historia compartiéndola en su propia cuenta. En su respuesta, el cantante se lo tomó con humor y aseguró que, “con la ayuda de Dios”, encontrarían a la indicada, dejando claro que no le incomoda hablar del tema públicamente.

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¿Qué ha dicho Ryan Castro sobre su vida amorosa?

Esta interacción llega poco después de que el artista hablara sobre los rumores que lo vinculan con Lina Tejeiro.

En una entrevista reciente, se mencionó que la actriz habría expresado tener un “crush” por el cantante, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales y el inicio de un supuesto “shippeo” entre ambos.

Sin embargo, Ryan Castro fue claro al afirmar que, aunque vio las declaraciones, no les dio mayor relevancia. Explicó que lo tomó como un comentario espontáneo y no como algo que implique una relación o acercamiento real.

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Además, reiteró que actualmente se encuentra soltero y enfocado en su carrera musical, dejando en segundo plano cualquier posibilidad de romance.

Mientras su vida sentimental genera conversación, Ryan Castro continúa concentrado en su crecimiento artístico. El cantante prepara nuevos lanzamientos, entre ellos un proyecto musical junto a J Balvin, lo que mantiene altas las expectativas de sus seguidores.

Por ahora, aunque la búsqueda de pareja se tome con humor en redes, todo indica que el artista sigue enfocado en su música y en los proyectos que vienen para su carrera.