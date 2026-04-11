Karina García revive su eliminación y lanza pulla tras regreso de votaciones en negativo

El regreso de las votaciones en negativo en La casa de los famosos Colombia no solo ha impactado la dinámica actual del programa, sino que también ha revivido recuerdos entre exparticipantes.

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Una de las que se pronunció fue Karina García, quien recordó su salida en una temporada anterior.

La empresaria, que fue eliminada bajo esta misma modalidad, compartió su opinión en redes sociales luego de que el reality anunciara el cambio en el sistema de votación como parte de un castigo general a los participantes actuales.

Karina García habla de su eliminación y pide “buenas decisiones” en votaciones (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre su eliminación?

Karina aseguró que el regreso de las votaciones en negativo le hizo recordar uno de los momentos más difíciles que vivió dentro de la competencia. Su salida, que en su momento generó sorpresa, se dio tras obtener el 47,59 % de los votos en su contra frente a Yina Calderón.

Según explicó, esa etapa estuvo marcada por una campaña en su contra que calificó como “sucia y despiadada”. Aunque reconoció que el reality es un juego, señaló que hubo situaciones que, desde su perspectiva, cruzaron ciertos límites.

También indicó que, en su momento, intentó entender el comportamiento de sus compañeros, ya que sabía que era una participante fuerte y que eliminarla representaba una estrategia dentro del juego. Además, destacó el apoyo de su fandom, que buscó mantenerla en competencia.

Karina aprovechó para enviar un mensaje frente a la temporada actual, expresando que espera que las decisiones del público se tomen de manera responsable.

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¿Qué diferencia hay con las votaciones actuales según Karina García?

En su reflexión, Karina también señaló que percibe diferencias entre lo ocurrido en su temporada y lo que se vive actualmente.

Afirmó que, hasta el momento, no ha visto campañas directas entre participantes para influir en la eliminación de otros con comentarios despectivos o ataques personales, algo que, según ella, sí ocurrió en su caso.

La empresaria también reconoció que esa experiencia la marcó de forma importante. Señaló que fue una de las semanas más difíciles de su vida y que, incluso, ha tenido que acudir a terapia para procesar lo vivido dentro del reality.

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Aunque aseguró que la experiencia la fortaleció, también admitió que sigue siendo un tema sensible que le genera recuerdos dolorosos.

Actualmente, las votaciones en negativo están abiertas y el público tiene hasta el domingo 12 de abril a las 9:30 p. m. para decidir quién será el próximo eliminado.

Cabe recordar que todos los participantes se encuentran en placa tras la sanción impuesta por El Jefe, por lo que cualquier resultado es posible.