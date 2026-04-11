Jhonny Rivera habló del primer problema que tuvo en su matrimonio: ¿cómo se lo tomó Jenny?

El domingo 22 de febrero, el cantante de música popular, Jhonny Rivera y su esposa, Jenny López, dieron el sí en el altar, pues la famosa pareja se había comprometido en septiembre de 2025.

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Tras meses de preparar toda la ceremonia, los artistas celebraron su matrimonio rodeado de sus seres amados y también de sus seguidores, quienes los acompañaron afuera de la iglesia.

Luego de su matrimonio, los recién casados tuvieron que esperar unas semanas para disfrutar de su luna de miel, pues tenían compromisos laborales que cumplir.

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Cuando por fin viajaron para celebrar su matrimonio, los cantantes causaron revuelo ya que su viaje no inició estando solos, sino con los suegros de Jhonny Rivera.

¿Qué más pasó en la Luna de Miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Jenny López y Jhonny Rivera iniciaron su viaje en Europa justo por temas de trabajo y aprovecharon luego de su gira, para quedarse en su luna de miel, sin embargo, en los primeros días, compartieron con la familia de la joven, lo que generó críticas.

Jhonny Rivera destapa su primer conflicto matrimonial. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, días después, se quedaron juntos disfrutando de su matrimonio, viviendo su celebración como debe ser.

La luna de miel de los artistas duró varios días, en los que disfrutaron de la cultura de varios países y hasta en safari estuvieron.

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Por otro lado, uno de los acontecimientos que más sonó durante sus vacaciones, fue que el artista perdió su anillo de matrimonio en el hotel en el que se hospedó en Roma.

De acuerdo con Jhonny, como él no está acostumbrado a usar el anillo, olvidó que lo había dejado.

¿Jenny López se enojó por la pérdida del anillo de su esposo?

Jhonny Rivera contó en su historia del 24 de marzo que, él no quería contar lo que ocurrió, pero dio tranquilidad al confesar que había llamado al hotel, en donde le confirmaron que tenía el anillo y que se lo enviarían al hotel en España.

Jhonny Rivera perdió su anillo de recién casado. (Foto:Freepik)

Cundo regresaron a ese país, finalmente recupero su apreciado anillo, pues no llevaba mucho de casado y ya lo había perdido.

Tras su regreso a Colombia, Rivera les compartió a sus seguidores qué pasó tras la pérdida de su anillo, mostrando que ya lo tenía en su mano.

Así mismo, reveló que Jenny no se enojó, porque no había razón y, además, se había preocupado bastante, por lo que le ayudó a solucionar.