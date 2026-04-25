La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue siendo motivo de amores y odios no solo al interior del reality de convivencia, sino afuera, y como prueba del revuelo que ha causado, fue el reciente comentario que hizo Marilyn Patiño sobre el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Artículos relacionados Influencers Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Y es que, en medio de la controversia que continúa generando el romance entre Tebi y Alexa en esta tercera temporada, la exparticipante no dudó en expresar su opinión sin filtro sobre lo que piensa de ambos participantes, especialmente de la joven cucuteña.

"Ojalá ninguna mujer tenga que arrastrarse así por un mach0, jamás", escribió la reconocida actriz que hace pocas semanas abandonó la competencia luego de haber sido resucitada por el público.

Artículos relacionados La casa de los famosos Salomón Bustamante lanzó controversial opinión tras beso de Beba y Alexa en La casa de los famosos

¿Cuál fue la polémica opinión que lanzó Marilyn Patiño sobre el shippeo de Alexa y Tebi Bernal?

El polémico comentario de Patiño en redes sociales, se dio a raíz de un momento que protagonizó Alexa y Tebi durante la celebración que tuvo lugar en la terraza por motivo del cumpleaños del antioqueño.

Marilyn Patiño dio su opinión sin filtros sobre el romance entre Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

Allí, las cámaras registraron el momento en el que la cucuteña se le habría acercado a Tebi con la intención de darle un beso, sin embargo, para muchos seguidores del programa, incluida Marilyn, fue evidente que Bernal no quería corresponderle a la joven.

Además de Marilyn, otra de las exparticipantes que expuso su opinión frente a lo sucedido, fue Yuli Ruiz, quien desde su punto de vista aseguró que es claro como el paisa rechaza a su compañera.

¿Cómo reaccionó el público a las declaraciones de Marilyn Patiño sobre el shippeo de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Como era de esperarse, las palabras de la exhabitante del reality show generaron eco entre los internautas, quienes de inmediato inundaron las redes con mensajes con los que se unieron al debate.

Esto dijo Marilyn Patiño sobre el shippeo entre Tebi y Alexa. Foto | Canal RCN.

"Si anoche Alexa se pasó, ojalá la familia pueda ayudarla", "Empezó como un juego y a ella le gustó", "por fin dice algo bueno la Marilyn", "Tebi se le nota que a él no le gusta Alexa desde un principio ha sido ella la que lo busca", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Entretanto, fans del formato y de los participantes, continúan conectados al 24/ para conocer de primera mano qué ocurre en la casa más famosa del país, especialmente con el shippeo entre Torrex y Bernal.