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Carolina Acevedo sorprendió con radical cambio de look en redes: ¿cómo quedó?

La actriz Carolina Acevedo no ocultó la sorpresa que le produjo este nuevo cambio en su apariencia y advirtió que se vienen nuevos proyectos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carolina Acevedo en Las de Siempre.
Carolina Acevedo se hizo drástico cambio de look. Foto | Canal RCN.

Carolina Acevedo, una de las figuras más importantes de la actuación en Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales al mostrar su nuevo look, revelación que no pasó desapercibida entre los internautas y que rápidamente dio de qué hablar.

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¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Carolina Acevedo, actriz de Las de Siempre?

A través de su cuenta de Instagram en donde la reconocida actriz ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, impactó al compartir detalles de cómo luce tras tomar la decisión de cortar su cabello, un cambio que generó diversas reacciones en los usuarios.

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"Corté el pelo, solté lo que ya no iba… y George lo hizo perfecto, me gustan los cambios… Y este viene con nueva energía", escribió una de las brillantes actrices que hace parte del elenco de Las de Siempre, una producción del Canal RCN.

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Allí, la bella y talentosa artista, presumió con lujo de detalle el antes y el después de su pelo, dejando ver que, previamente su cabello iba hasta más abajo de los hombros y, luego de que su estilista hiciera la magia, quedó muchísimo más corto.

¿Cómo quedó Carolina Acevedo tras realizarse un nuevo cambio de look?

Además de los resultados, la grabación que cuenta con cientos de 'likes', dejó en evidencia su reacción al ver a su estilista cortando su cabello mientras con asombro se ríe y disfruta de los nuevos cambios.

Carolina Acevedo en Las de Siempre.
Carolina Acevedo impacta al mostrar su nuevo look. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, fans de la exparticipante y ganadora de MasterChef Celebrity 2023, enviaron amorosos mensajes en los que elogiaron su belleza y, por su puesto, nuevo aspecto.

"Divina mi Caro", "Súper linda caro que bonito look", "Bien hermosa Carolina Acevedo, saludos desde Cali, Colombia", "Divina para siempre, o sea", "Regia, diva, hermosa, que linda te ves espectacular", "Quedó preciosa", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Por ahora, la exitosa intérprete, continúa enfocada en sus proyectos personales, así como brillando todas las noches en las pantallas del Canal RCN en un proyecto que llegó para enamorar a millones de televidentes.

Carolina Acevedo en Las de Siempre.
Carolina Acevedo compartió detalles de su nuevo look, así quedó. Foto | Canal RCN.
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