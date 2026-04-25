Juliana Calderón alertó sobre suplantación de su identidad en redes: esto dijo

Juliana Calderón encendió las alarmas en redes sociales tras denunciar que su identidad está siendo suplantada por terceros que se hacen pasar por ella para difundir declaraciones falsas sobre La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Juliana Calderón tras denunciar suplantación de su identidad en redes sociales?

Durante las últimas horas Juliana Calderón reapareció en redes sociales con una alarmante publicación en la que alertaba sobre una preocupante situación de la que estaba siendo víctima, pues terceros estarían suplantando su identidad con fines relacionados al reality del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia.

Juliana Calderón rompe el silencio tras descubrir perfiles falsos en su nombre. (Foto Canal RCN).

Según explicó por medio de una imagen compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, estas cuentas han atribuido a su nombre supuestas afirmaciones relacionadas con su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, así como comentarios delicados sobre la producción, los cuales desmintió de manera categórica al asegurar que nunca los ha realizado.

“Esto es totalmente falso... jamás he dicho eso, la gente no sabe que más inventar, RCN es un excelente canal que no jugaría con la gente de tal forma, por otro lado no creería que Juanda sea el ganador ya que su fandom es mínimo”, mencionó la joven empresaria.

¿Quiénes son los actuales participantes de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena mencionar que La casa de los famosos Colombia ya cumplió más de cien días de su tercera temporada, por lo que solo nueve personas continúan en competencia, siendo estos: Aura Cristina, Beba de la Cruz, Campanita, Mariana Zapata, Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Alexa Torrex, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

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Sin embargo, el próximo domingo 26 de abril uno de ellos sería eliminado de la competencia de manera definitiva, dando paso al Top 8.

Actualmente la placa está conformada de la siguiente manera: Alejandro Estrada, quien entró a la placa tras la salida de Juancho. Alexa Torrex, quien continúa nominada debido a la nominación perpetua. Tebi Bernal por el líder de la semana, Campanita. Valentino por decisión del público, Beba y Aura Cristina nominadas por la casa.