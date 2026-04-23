Nicolás Arrieta causa conmoción al explicar su condición mental: “perdón”

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Nicolás Arrieta fue una de las más grandes sorpresas de esta tercera temporada, pues muchos esperaron que él tuviera una actitud diferente en la competencia.

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Precisamente, el influenciador era conocido en las redes sociales como una persona conflictiva que no le importaba cuestionar de frente a los demás creadores de contenido y eso le generó varios inconvenientes hasta legales.

Por eso, muchos de los participantes querían mantener la distancia con él, pero al conocerlo bien, se llevaron una sorpresa, pues es muy diferente a cómo actúa en redes.

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De hecho, los mismos televidentes y seguidores del programa también destacaron que Nicolás tiene una personalidad muy noble; además, reciente conmovió al disculparse por algo que es involuntario en él.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta al disculparse con sus seguidores?

Sobre el mediodía del jueves 23 de abril, a través de sus historias de Instagram, Nicolás Arrieta se disculpó con sus seguidores por sus movimientos involuntarios, pues aclaró su situación de salud.

La confesión de Nicolás Arrieta que conmovió a sus seguidores. (Foto/ Canal RCN)

Según lo que dijo el influenciador, es que ha recibido preguntas y comentarios de las personas, quienes han notado que él mueve mucho las manos o se mueve mucho cuando está en vivo en ‘Buen día, Colombia’.

Explicando la razón de esto, Nicolás dijo que se debe a su condición mental por lo que tiene bipolaridad. El creador reveló que se medica y trata de controlar estos movimientos, pero a veces hace movimiento.

“Perdón si eso los ha molestado. Lo siento”, fue la disculpa de Arrieta, quien generó conmoción porque no debería ser algo por lo cual él deba disculparse.

¿Cómo fue el comportamiento de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

Mencionado anteriormente, Nicolás Arrieta sorprendió al dejarse ver cómo es realmente dentro de La casa de los famosos Colombia 2026, de hecho, al estar grabado 24/7, permitió que lo conocieran sin filtro.

Nicolás Arrieta explica sus movimientos y revela su diagnóstico. (Foto/ Canal RCN)

Claramente sorprendió con su noble personalidad, pues es un hombre que escucha, que aconseja, que comparte y que, además, es muy atento con las demás personas y así fue con sus compañeros.

Sin embargo, tuvo sus momentos en los que no supo como manejar su carácter, ya que efectivamente es irreverente y rebelde, pero nunca pasó por encima de los demás participantes, pese a que tuvo sus desencuentros con algunos pocos.