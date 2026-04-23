Jhorman Toloza contestó por qué esta “aferrado” a los $400 millones del premio de La casa de los famosos

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, ganó gran popularidad luego de su congelado, pues no desaprovechó el momento para arremeter en contra de Juanda Caribe.

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Es por eso que, desde entonces, no solo los seguidores de la influenciadora, sino también los televidentes del programa lo ubicaron para precisamente no perderle el rastro y así ha sido conforme ha avanzado la competencia.

Precisamente, sus nuevos seguidores conocen todos los detalles de lo que él ha hecho durante la estadía de Alexa en la casa y saben cómo ha llevado su proceso tras la ruptura, pero también, así como lo apoyan, le han llegado críticas.

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De hecho, Toloza contestó a la crítica sobre “soltar los $400 millones” del premio de La casa de los famoso Colombia.

¿Qué respondió Jhorman Toloza sobre el premio de La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de sus historias de Instagram con la dinámica de preguntas, Jhorman Toloza respondió a quien lo cuestionó por seguir “aferrado” a los $400 millones.

Jhorman Toloza habla sobre el premio de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, no solo le preguntaron la razón de seguir esperando el premio de La casa de los famosos Colombia 2026, pues algunos creen que Alexa Torrex podría ser la ganadora.

También, le sugirieron a Jhorman que pasara la página para que viviera su vida y así no esté involucrado en polémicas.

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Por su lado, Toloza respondió sobre el dinero y dijo que la plata no es importante para él, porque él puede ganársela. “Estoy tranquilo con mi vida sencilla”.

¿Qué dijo Jhorman Toloza al responder cómo se siente tras su separación con Alexa Torrex?

En la noche del miércoles 22 de abril, Alexa Torrex se dio un beso con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026 y tras esto, Jhorman reaccionó revelando que a él nunca le dieron un beso así.

Jhorman responde sobre el premio de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Luego de tomar la decisión de ponerle fin al compromiso con Alexa y decir que se mudará de casa, contestó cómo se estaba sintiendo y expresó que está tranquilo con su decisión.

“Estoy muy tranquilo. Si no hubiera soltado cosas como las que pasó ayer, me hubiese dado muy duro y mi mente no habría aguantado tanto. Ahorita todo me da risa”.