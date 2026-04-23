Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Gaitán recordó con emotivo mensaje a sus compañeros de set fallecidos

Carolina Gaitán recordó con emotivo mensaje a sus dos compañeros de set que perdieron la vida durante grabaciones en Bogotá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Carolina Gaitán reaparece con sentido mensaje tras dolorosa pérdida en rodaje
Carolina Gaitán reaparece con sentido mensaje tras dolorosa pérdida en rodaje. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida actriz colombiana Carolina Gaitán conmovió a sus seguidores al recordar con un emotivo mensaje a sus dos compañeros de set que fallecieron tras un ataque de terceros mientras participaban en las grabaciones de un proyecto audiovisual en un reconocido sector de Bogotá.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que Carolina Gaitán dedicó a sus compañeros de set fallecidos?

Días después del trágico suceso que dejó dos personas fallecidas durante el rodaje de una producción en un reconocido sector de Bogotá, Carolina Gaitán, quien ya se había pronunciado al respecto, reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a sus compañeros de set.

Carolina Gaitán habló tras muerte de sus compañeros
Carolina Gaitán habló tras tragedia en set de proyecto en el que está. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Junto a una fotografía de Nicolás Francisco Perdomo, compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, la actriz expresó que desde aquel trágico incidente ha incluido en sus oraciones tanto a él como a su familia, así como a la de Henry Benavides, quien también perdió la vida en los hechos.

Artículos relacionados

"Estás en todas mis oraciones. Tú, tu familia y toda la familia de Henry", comentó la actriz.

Con este mensaje, Carolina Gaitán volvió a expresar el dolor que dejó la tragedia y mostró su solidaridad con las familias de sus compañeros en medio del difícil momento.

¿Qué sucedió en el set de grabación en el que dos personas fallecieron?

Nicolás Francisco Perdomo y Henry Benavides se encontraban realizando sus laboren en lo que parecía un día normal de grabaciones en un reconocido sector de Bogotá. Sin embargo, su rutina se vio interrumpida un hombre de 24 años identificado como Josué Cubillos, los atacó sin razón alguna justo cuando se encontraban afuera del lugar.

Artículos relacionados

La primera víctima mortal fue Henry, quien se encontraba recostado en una reja cuando su atacante pasó cerca de él y posteriormente se devolvió para atacarlo por la espalda con un arma cortopunzante.

El ataque rápidamente provocó la reacción inmediata de otros miembros de su equipo de trabajo, entre esos Nicolás, quien en su intento por evitar una tragedia recibió varias heridas de gravedad que finalmente terminaron con su vida.

Los hechos continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

¿Qué dijo Carolina Gaitán sobre el fallecimiento de su compañero?
Carolina Gaitán se pronunció tras el fallecimiento de Nicolás Perdomo / (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Señalan a Bad Bunny por supuesto romance con reconocida cantante Bad Bunny

Revuelo en redes tras rumores de un nuevo romance entre Bad Bunny y famosa cantante

Las redes sociales se paralizaron tras los rumores del supuesto romance de Bad Bunny con una famosa cantante estadounidense.

El nuevo rostro de Marlon Solórzano Marlon Solórzano

Marlon Solorzano sorprendió con cambio en su rostro: fans aseguran que parece otra persona

Marlon Solórzano sorprendió al estrenar nuevo look y varios seguidores aseguraron que parece otra persona.

Tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal, Jhorman Toloza sorprendió con decisión La casa de los famosos

Jhorman Toloza tomó drástica decisión tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, tomó una drástica decisión tras su beso con Tebi Bernal en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Luisa Cortina sorprende con reacción al video de Alexa La casa de los famosos

Luisa Cortina reaccionó a palabras de Alexa pero sorprendió con una inesperada decisión; ¿qué pasó?

Luisa Cortina reaccionó a video de Alexa tras su beso con Tebi, pero luego borró su comentario.

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?