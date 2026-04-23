Carolina Gaitán recordó con emotivo mensaje a sus compañeros de set fallecidos

La reconocida actriz colombiana Carolina Gaitán conmovió a sus seguidores al recordar con un emotivo mensaje a sus dos compañeros de set que fallecieron tras un ataque de terceros mientras participaban en las grabaciones de un proyecto audiovisual en un reconocido sector de Bogotá.

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¿Cuál fue el mensaje que Carolina Gaitán dedicó a sus compañeros de set fallecidos?

Días después del trágico suceso que dejó dos personas fallecidas durante el rodaje de una producción en un reconocido sector de Bogotá, Carolina Gaitán, quien ya se había pronunciado al respecto, reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a sus compañeros de set.

Carolina Gaitán habló tras tragedia en set de proyecto en el que está. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Junto a una fotografía de Nicolás Francisco Perdomo, compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, la actriz expresó que desde aquel trágico incidente ha incluido en sus oraciones tanto a él como a su familia, así como a la de Henry Benavides, quien también perdió la vida en los hechos.

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"Estás en todas mis oraciones. Tú, tu familia y toda la familia de Henry", comentó la actriz.

Con este mensaje, Carolina Gaitán volvió a expresar el dolor que dejó la tragedia y mostró su solidaridad con las familias de sus compañeros en medio del difícil momento.

¿Qué sucedió en el set de grabación en el que dos personas fallecieron?

Nicolás Francisco Perdomo y Henry Benavides se encontraban realizando sus laboren en lo que parecía un día normal de grabaciones en un reconocido sector de Bogotá. Sin embargo, su rutina se vio interrumpida un hombre de 24 años identificado como Josué Cubillos, los atacó sin razón alguna justo cuando se encontraban afuera del lugar.

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La primera víctima mortal fue Henry, quien se encontraba recostado en una reja cuando su atacante pasó cerca de él y posteriormente se devolvió para atacarlo por la espalda con un arma cortopunzante.

El ataque rápidamente provocó la reacción inmediata de otros miembros de su equipo de trabajo, entre esos Nicolás, quien en su intento por evitar una tragedia recibió varias heridas de gravedad que finalmente terminaron con su vida.

Los hechos continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.