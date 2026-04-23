Claudia Bahamón reapareció tras fracturarse la nariz: así va su recuperación

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, reapareció en redes sociales luego de sufrir una fractura en la nariz y mostró a sus seguidores cómo avanza su proceso de recuperación, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.

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¿Cómo se fracturó la nariz Claudia Bahamón?

El pasado miércoles 22 de abril Claudia Bahamón alertó a sus seguidores sobre una fractura en su nariz que se había ocasionado durante un día de piscina con amigos. La presentadora de MasterChef Celebrity, quien es fiel amante del agua, explicó que había decidido nadar un rato y en medio de su actividad no midió distancias y terminó golpeando su rostro con la pared de la piscina.

Claudia Bahamón mostró cómo quedó su rostro tras percance en piscina. (Fotos Canal RCN y Freepik)

“Sí, se me dio por creerme Michael Phelps y se me achicó la piscina y ¡tas! Frené con la nariz”, comentó con humor en aquella ocasión.

Y es que pese a que el golpe había sido fuerte, Bahamón decidió dejarlo pasar, al menos por unas horas, pues al despertar al día siguiente se percató de que su nariz estaba bastante hinchada y con un color bastante particular, lo cual la incentivó a visitar a un otorrinolaringólogo quien le confirmó que había una fractura y una fisura.

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¿Cómo avanza la recuperación de Claudia Bahamón tras fracturar su nariz?

Ahora bien, durante la tarde de este jueves, la presentadora reapareció por medio de sus redes sociales para dar una actualización de lo que estaba sucediendo con la fractura de su nariz.

De esta manera, con una serie de videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Claudia Bahamón contó que continúa bajo revisión médica para garantizar una recuperación exitosa.

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Según explicó, ni la piel ni el hueso habrían sufrido mayores complicaciones, por lo que todo avanzaría de manera positiva.

"Esto es demasiado top. Llegar y tenerlos a los dos juntos mirándome la nariz, jajaja. La piel estará bien, el hueso se pegará perfecto".

Además, aprovechó para resaltar el profesionalismo de los especialistas que la atienden: "Soy muy de buenas con este combo de mega profesionales".