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Revuelo en redes tras rumores de un nuevo romance entre Bad Bunny y famosa cantante

Las redes sociales se paralizaron tras los rumores del supuesto romance de Bad Bunny con una famosa cantante estadounidense.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Señalan a Bad Bunny por supuesto romance con reconocida cantante
Bad Bunny vuelve a ser tendencia por posible nueva relación. (AFP/ Sarah Stier)

El pasado domingo 1 de febrero, se llevaron a cabo los Premios Grammy 2026 en su edición número 68. Ese día, pasaron bastantes cosas que se viralizaron en redes sociales como una mirada coqueta de Sabrina Carpenter a Bad Bunny.

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El gesto que hizo la cantante estadounidense, mientras el reguetonero dio su discurso tras recibir su galardón, se hizo tendencia en todas las plataformas sociales y desde ahí, nació el shippeo entre los artistas.

Casi tres meses después de este icónico momento, Bad Bunny y Sabrina vuelven a ser noticia porque hay nuevos rumores que los están vinculando.

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¿De dónde nació el rumor de que Bad Bunny y Sabrina Carpenter estarían saliendo?

A través de X, una cuenta del mundo del entretenimiento internacional publicó un tweet en el que mencionaron que se está diciendo que Bad Bunny y Sabrina Carpenter estarían saliendo.

Bad Bunny vuelve a ser tendencia por posible nueva relación
Revuelo en redes por supuesto romance de Bad Bunny. (AFP/ Frazer Harrison)

Normalmente, en esta cuenta no hay contexto de lo que publican, porque, de hecho, no dan detalles de lo que escriben. Por supuesto, esto sería solo especulaciones tras el momento viral que vivieron los cantantes meses atrás.

De hecho, en la respuesta del tweet, cuestionaron los gustos de Sabrina Carpenter, mientras que, otros aplaudieron que ella convirtió al puertorriqueño en un objetivo y si los rumores son ciertos, se le habría cumplido su propósito.

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Sin embargo, algunos internautas no creen en esta teoría, ya que ha habido más pruebas de que Bad Bunny haya regresado con Gabriela, su primera novia.

¿Por qué nació el shippeo entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter?

Mencionado anteriormente, Sabrian Carpenter tuvo un gesto coqueto con sus labios al ver a Bad Bunny en el escenario de los Premios Grammy y después, posó junto a él en una foto.

Revuelo en redes por supuesto romance de Bad Bunny
Señalan a Bad Bunny por supuesto romance con reconocida cantante. (AFP/ KEVIN WINTER)

Pero lo que aumentaron las sospechas de que quedó cautivada por el puertorriqueño, es que le dio me gusta a una publicación del artista con todas las fotos que le tomaron durante la premiación.

Aunque no hubo ninguna otra señal que indicara algo mutuo, los internautas creyeron que ahí podría nacer algún tipo de cercanía.

Por ahora, todos son especulaciones y solo los mismos cantantes podrían confirmar o desmentir dichos rumores.

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