Jhorman Toloza arremetió contra la familia de Alexa Torres tras lo ocurrido con Tebi: “qué sorpresa…”

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, sorprendió al lanzar una pulla contra la familia de la participante de La casa de los famosos Colombia, en medio de lo que ha ocurrido recientemente entre ella con Tebi.

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¿Qué pasó entre Jhorman Toloza y la familia de Alexa?

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde suma cientos de seguidores el exprometido de Alexa compartió un clip en el que recrea un audio viral con acento español:

“Vaya, qué novedad, espera que me sorprendo”, en tono irónico. Luego se escucha: “Uff, qué sorpresa”.

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Pero lo que llamó realmente la atención de los usuarios fue el mensaje que usó para compartir el video: “¿Viste que la familia de Alexa está hablando mal de ti?”.

Según lo que se ha revelado públicamente, al parecer la familia de la participante no se llevaba bien con Jhorman Toloza.

En una entrevista hace un tiempo en Buen Día, Colombia, sus familiares dejaron en evidencia ese distanciamiento con la expareja de Alexa Torrex.

Sin duda, un tema que ha sido tema de conversación en medio de lo que ha ocurrido dentro de La casa de los famosos Colombia, dada a la cercanía entre Alexa y Tebi, quienes recientemente se dejaron llevar por sus sentimientos y se dieron un romántico beso.

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¿Qué ha pasado con la relación de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Como se ha visto en La casa de los famosos Colombia, Alexa expresó a través de las cámaras su decisión de dar por terminada su relación con Jhorman.

Esto se dio luego de un congelado de Luisa Cortina quien expresó que la pareja de Alexa se estaba viendo mal y tildándolo de ‘cachón’ tras su cercanía con Tebi.

Tras esto, Jhorman recientemente reaccionó confirmando la ruptura con la participante de La casa tras ver algunas acciones entre Alexa y Tebi, y recientemente expresó que estaría a punto de mudarse de la casa.

Por su parte, Alexa también compartió un mensaje en el que le deseó lo mejor, en medio de lo que ha venido pasando dentro del programa.