Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jhorman Toloza arremetió contra la familia de Alexa Torres tras lo ocurrido con Tebi: “qué sorpresa…”

Jhorman Toloza compartió curioso un video en el que lanzó indirecta a la familia de Alexa Torrex.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman lanza pulla a la familia de Alexa Torrex tras su cercanía con Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman sorprende con pulla a la familia de Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, sorprendió al lanzar una pulla contra la familia de la participante de La casa de los famosos Colombia, en medio de lo que ha ocurrido recientemente entre ella con Tebi.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Jhorman Toloza y la familia de Alexa?

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde suma cientos de seguidores el exprometido de Alexa compartió un clip en el que recrea un audio viral con acento español:

“Vaya, qué novedad, espera que me sorprendo”, en tono irónico. Luego se escucha: “Uff, qué sorpresa”.

Artículos relacionados

Pero lo que llamó realmente la atención de los usuarios fue el mensaje que usó para compartir el video: “¿Viste que la familia de Alexa está hablando mal de ti?”.

¿Por qué en redes que vinculan a Jhorman Toloza con otra mujer?

Según lo que se ha revelado públicamente, al parecer la familia de la participante no se llevaba bien con Jhorman Toloza.

En una entrevista hace un tiempo en Buen Día, Colombia, sus familiares dejaron en evidencia ese distanciamiento con la expareja de Alexa Torrex.

Sin duda, un tema que ha sido tema de conversación en medio de lo que ha ocurrido dentro de La casa de los famosos Colombia, dada a la cercanía entre Alexa y Tebi, quienes recientemente se dejaron llevar por sus sentimientos y se dieron un romántico beso.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado con la relación de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Como se ha visto en La casa de los famosos Colombia, Alexa expresó a través de las cámaras su decisión de dar por terminada su relación con Jhorman.

Esto se dio luego de un congelado de Luisa Cortina quien expresó que la pareja de Alexa se estaba viendo mal y tildándolo de ‘cachón’ tras su cercanía con Tebi.

Alexa estalla en juicio tras descubrir que tomaron sus dulces sin permiso en La casa de los famosos Colombia.

Tras esto, Jhorman recientemente reaccionó confirmando la ruptura con la participante de La casa tras ver algunas acciones entre Alexa y Tebi, y recientemente expresó que estaría a punto de mudarse de la casa.

Por su parte, Alexa también compartió un mensaje en el que le deseó lo mejor, en medio de lo que ha venido pasando dentro del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Hijo de Aura Cristina Geithner entró en congelado a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Hijo de Aura Cristina se llevó todas la miradas tras congelado en La casa de los famosos: “Suegra”

Hijo de Aura Cristina Geithner ingresó en congelado a La casa de los famosos y generó reacciones por su atractivo físico.

El mensaje de Alejandra Salguero tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia Influencers

Alejandra Salguero lanzó contundente mensaje tras el beso de Tebi y Alexa: “nadie te cambie…”

Alejandra Salguero lanzó contundente mensaje en redes tras beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.

Luisa Cortina sorprende con reacción al video de Alexa La casa de los famosos

Luisa Cortina reaccionó a palabras de Alexa pero sorprendió con una inesperada decisión; ¿qué pasó?

Luisa Cortina reaccionó a video de Alexa tras su beso con Tebi, pero luego borró su comentario.

Lo más superlike

El sorpresivo cambio físico que Isabella Ladera notó antes del parto Influencers

Isabella Ladera reveló inesperado cambio en su cuerpo a pocas semanas de dar a luz

Isabella Ladera reveló un inesperado cambio en su cuerpo a pocas semanas de dar a luz y sorprendió a sus seguidores.

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?