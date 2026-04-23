Luisa Cortina reaccionó luego de ver a Alexa Torres afectada en La casa de los famosos Colombia, tras lo que ha venido ocurriendo entre ella y Tebi Bernal.

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¿Qué pasó con Alexa tras su beso con Tebi en La casa de los famosos Colombia?

En medio de su cercanía entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia, ella ha expresado en varias ocasiones sentir varias cosas por él, luego de que se dieran besos en diferentes dinámicas y el evidente gusto entre ellos.

Sin embargo, anoche, cuando todos estaban durmiendo, los dos participantes sorprendieron al darse un romántico beso en la madrugada, en el que ella reconoció que pasó el límite.

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Tras esto, Alexa no se sintió bien y empezó a llorar, diciendo que se había “tirado la vida”, mientras Valentino y Alejandro intentaron consolarla, asegurándole que todo estaba bien.

En medio de una conversación posterior con Valentino, Alexa mencionó a Jhorman, deseándole lo mejor en la vida y le mandó bendiciones.

Y es que, según una conversación entre Tebi y Alejandro, cuando estaban realizando la prueba de salvación, ellos escucharon algo que les gritaron desde afuera de La casa, lo que ocasionó la reacción en Alexa.

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¿Qué dijo Luisa Cortina tras ver a Alexa llorando en La casa de los famosos Colombia?

Tras la publicación del video en la cuenta del Canal RCN,Luisa Cortina comentó sin filtro:

“Jajaja, mija, sí me valió… a mí, que salí la primera semana, que me volvieron a sacar en una resurrección y aparte salí con un apodo de ‘Fiona’. Todo se supera, deje el show y asuma consecuencias, todo desde el amor”, entre risas, y escribió “bye”.

Sin embargo, Luisa después de este comentario, sorprendió porque al parecer lo borró.

Como bien se conoce, Alexa y Luisa no tuvieron una buena relación durante su convivencia en La casa de los famosos Colombia.