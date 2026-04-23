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Juliana Calderón reaccionó a la crisis de Alexa Torrex por los dulces en La casa de los famosos Colombia

Juliana Calderón opinó sobre la actitud de Alexa Torrex en la polémica de los dulces en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón dio su impresión sobre la actitud de Alexa Torrex.
Juliana Calderón dio su impresión sobre la actitud de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Juliana Calderón, hermana de Yina, se pronunció sobre la actitud de Alexa Torrex al enterarse que Mariana Zapata y Campanita se habían comido unos dulces que tenía guardados en La casa de los famosos Colombia 3.

Juliana Calderón le dijo "toposa" a Alexa Torrex.
Juliana Calderón le dijo "toposa" a Alexa Torrex por si discusión con Campanita por los dulces en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué opinó Juliana Calderón sobre la actitud de Alexa Torrex por unos dulces en La casa de los famosos Colombia 3?

En el juicio, Alexa acusó a Mariana y Campanita de comerse sus dulces sin permiso, los participantes aceptaron las acusaciones y alegaron que lo hicieron como una inocente broma.

Para Alexa no fue tan sencillo, la influenciadora lloró y se enfrentó a Campanita al punto de gritar.

El caleño dijo que no iba a seguirle el show y se comió los dulces que quedaban en frente de Alexa ocasionando su molestia.

Alexa también fue y le tiró los dulces a Mariana y la trató de "muerta de hambre". La paisa no reaccionó y ambos dejaron discutiendo sola a la cucuteña.

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Según han mencionado, su estrategia es ignorar o no seguirle la cuerda a los integrantes de Tormenta para que no puedan victimizarse.

Juliana dijo que ese tipo de estrategia ya no le estaba funcionando a Alexa y que sus compañeros ya se la habían descifrado, asegurando que ya estaba “toposa” o aburridora con exagerar tanto los momentos.

Para Calderón, este actuar le ha quitado fuerza en las votaciones y se la ha dado a sus compañeros Tebi y Alejandro Estrada.

Juliana Calderón explicó que la actitud de Alexa ha perdido impacto porque sus compañeros han aprendido a manejarla.

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Al no entrar en sus discusiones, la cucuteña queda sola en sus enfrentamientos y su dramatismo pierde fuerza frente al público.

Por otro lado, Yina Calderón, siempre pendiente de lo que ocurre en el universo de la casa, manifestó en una conversación con Roberto Velásquez en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? su deseo de ver a Juliana en una próxima temporada.

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