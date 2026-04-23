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Renzo causó críticas tras opinar sobre el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia

Renzo sorprende con comentario sobre el reciente beso entre Alexa y Tebi y le recuerdan a Marilyn y a Mariana.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Renzo opina del beso entre Alexa y Tebi y provoca ola de críticas en redes sociales
Renzo habla del beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia y desata críticas. (Foto: Canal RCN)

Tras el reciente beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, también se conoció la reacción de Renzo, exparticipante de esta temporada, quien se pronunció con un curioso comentario.

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¿Qué dijo Renzo tras el beso entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Todo comenzó tras el ingreso de Karina García a la casa más famosa de Colombia, quien propuso una dinámica basada en el juego de la botellita.

En medio de la actividad, Alexa recibió el reto de darle un beso de 15 segundos a Tebi.

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Luego de que el video fuera publicado en redes sociales generando una ola de reacciones, Renzo compartió su opinión dejando su comentario.

Renzo opina del beso entre Alexa y Tebi y provoca ola de críticas en redes sociales
Renzo habla del beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia y desata críticas. (Foto: Canal RCN)

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia escribió: “Yo solo digo lo real siempre se nota, lo demás… es contenido”, acompañando su mensaje con emojis de risa.

Sin embargo, su comentario generó otras reacciones entre los usuarios, quienes criticaron su opinión tras la evidente cercanía entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué el comentario de Renzo sobre el beso de Tebi y Alexa generó críticas?

Tras el mensaje de Renzo, varios internautas respondieron con emojis de payaso y además le recordaron situaciones de su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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Algunos usuarios hicieron comentarios sobre el shippeo que intentó hacer con Mariana Zapata, en el que incluso se pidieron hablar cuando saliera la paisa para a ver qué pasaba con ellos.

Renzo opina del beso entre Alexa y Tebi y provoca ola de críticas en redes sociales
Renzo habla del beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia y desata críticas. (Foto: Canal RCN)

Después de su salida, Renzo fue visto con Marilyn Patiño y luego ingresaron a La casa en medio de un congelado confirmándole a Mariana que estaban juntos y comenzando una relación.

Pero, antes del reingreso de la actriz para su reingreso con el poder de la resurrección, se conoció que esa relación habría terminado, en la que supuestamente Renzo le habría sido infiel a Marilyn.

Sin duda, el comentario generó más reacciones, muchas de ellas haciendo referencia a las parejas sentimentales que Alexa y Tebi tenían fuera de La casa de los famosos Colombia, las cuales al parecer también terminaron tras el “shippeo” de ambos participantes.

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