Aida Victoria Merlano reaccionó al supuesto mensaje de cumpleaños por parte de El Agropecuario

Aida Victoria Merlano reaccionó a un supuesto mensaje de cumpleaños de parte de Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario.

Aida Victoria Merlano está de cumpleaños. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano al supuesto mensaje de cumpleaños de El Agropecuario?

La barranquillera se encuentra celebrando su cumpleaños cumpliendo compromisos laborales por fuera del país.

La creadora de contenido está participando en un programa en el que los seguidores pagan por enviar mensajes directamente a los concursantes.

Aida recibió un mensaje y al escuchar que se trataba de parte del Agropecuario tuvo una reacción bastante particular, sin embargo, se trataba de una broma de sus seguidores que mencionaron en el audio que si Juan David no tenía para la cuota alimenticia de Emiliano mucho menos iba a tener para pagar y enviarle un mensaje.

Merlano no pudo evitar la risa y terminó emocionada agradeciéndole a los internautas por felicitarla y asegurando que ese había sido el mejor mensaje que había recibido porque estaba cargado de verdad.

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La influenciadora cumple años el próximo 24 de abril, pero desde días antes ha estado recibiendo regalos y felicitaciones.

Incluso su pequeño hijo Emiliano apareció en redes sociales disfrazado y deseándole el mejor de los días desde la distancia, un gesto que conmovió a sus seguidores y reforzó la conexión que mantiene con su hijo.

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¿Cómo reaccionó El Agropecuario a las acusaciones de robo en su contra?

Por su parte, Juan David Tejada, El Agropecuario, ha estado enfocado en limpiar su imagen pública luego de ser acusado por el cantante Juancho Agudelo de un supuesto robo de una yegua.

La controversia generó gran atención en redes, pero finalmente Agudelo terminó ofreciendo disculpas públicas a la expareja de Aida, reconociendo que se trató de un malentendido.

Mientras Aida se ríe de las ocurrencias de sus fans y agradece las muestras de cariño, su expareja busca demostrar que puede dejar atrás las polémicas y recuperar credibilidad.