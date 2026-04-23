Marlon Solorzano sorprendió con cambio en su rostro: fans aseguran que parece otra persona

Marlon Solórzano, recordado por su paso en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo look en redes sociales, donde varios aseguraron que luce como otra persona.

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¿Cuál es el nuevo look que Marlon Solórzano luce ahora?

Durante la tarde de este jueves 23 de abril, Marlon Solórzano sorprendió a sus cientos de seguidores con un inesperado cambio de look en su rostro. El exparticipante de La casa de los famosos Colombia quiso probar algo nuevo, con lo que terminó causando revuelo en redes sociales y desatando todo un debate alrededor de su nueva imagen.

Marlon Solórzano se quitó su característica barba. (Foto Canal RCN).

En la instantánea publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede ver a Marlon Solórzano completamente renovado tras quitarse la barba luego de varios meses luciéndola.

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En la imagen aparece posando frente a la cámara, con el cabello recogido hacia atrás, estilo que suele llevar con frecuencia, además de audífonos blancos y una camiseta deportiva, mientras presume un rostro más limpio y juvenil que sorprendió a sus seguidores.

El creador de contenido incentivó la conversación en redes sociales al preguntar abiertamente cómo había quedado con este nuevo cambio de imagen. Por lo que como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y varios internautas aseguraron que Marlon Solórzano luce como otra persona tras despedirse de la barba.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Marlon Solórzano a su nuevo cambio de imagen?

El nuevo cambio de imagen de Marlon Solórzano no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato en redes sociales con todo tipo de comentarios.

Mientras algunos aseguraron que luce rejuvenecido y renovado, otros confesaron que parece otra persona tras quitarse la barba que llevó durante varios meses: "Uy, quedó muy cambiado", "Se ve hasta más joven", "Con razón dicen que parece otro", "Sin barba luce diferente", "Le quedó bien ese cambio", "Pensé que era otra persona", "Se ve más fresco así".