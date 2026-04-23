Karola es captada junto a Jay Torres y le preguntan por Eidevin; así reaccionó la cartagenera

Karola Alcendra y Jay Torres son captados juntos luego de su salida de La casa de los famosos Colombia 3.

Karola reacciona de manera inesperada cuando le preguntaron por Eidevin en plena presentación. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué estaba juntos Karola y Jay Torres?

Los exparticipantes fueron vistos en una presentación de la cartagenera, pero lo que llamó la atención de los internautas fue la reacción de Karola cuando una mujer del público le preguntó por Eidevin.

Karola detuvo el show y su respuesta generó comentarios entre los seguidores, quienes no tienen muy claro si los dos costeños siguen siendo pareja.

Luego de la salida de Karola, ambos mostraron que se encontraron, pero sin dar muchos detalles. Desde entonces, se les ha visto a cada uno por su lado y en sus respectivas regiones del país.

Aunque habían dicho que hablarían después del programa, muchos creen que Karola está indecisa e insegura con sus sentimientos.

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Por ahora ninguno de los dos ha salido a aclarar las especulaciones, ni tampoco han hablado de sus próximos proyectos laborales.

La cartagenera ha estado inmersa en polémicas recientes, como la supuesta decisión de bloquear a su antiguo jefe DimeloKing.

Sin embargo, en sus historias ha compartido que se ha dedicado a descansar, hibernar y desconectarse de las redes sociales, lo que ha generado aún más curiosidad sobre su estado emocional y sus planes futuros.

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¿Karola regresará como panelista al programa de DimeloKing?

El futuro de Karola sigue siendo incierto y los internautas no dejan de especular. Muchos se preguntan si regresará como panelista junto a DimeloKing y Yaya Muñoz, o si finalmente dará respuesta a los señalamientos de la exparticipante, quien celebró su salida del programa.

La falta de declaraciones oficiales ha dejado a los seguidores con más preguntas que respuestas, y las redes sociales se han convertido en el espacio donde se multiplican las teorías sobre su futuro.

Jay Torres, por su parte, estuvo hace un par de semanas en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, donde analizó las estrategias de los habitantes que siguen en juego en La casa de los famosos Colombia 3. Su participación mostró que sigue vinculado al universo del reality.