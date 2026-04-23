Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhorman Toloza tomó drástica decisión tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, tomó una drástica decisión tras su beso con Tebi Bernal en La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal, Jhorman Toloza sorprendió con decisión
Tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal, Jhorman Toloza sorprendió con decisión. (Foto Canal RCN).

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, sorprendió al tomar una drástica decisión luego del comentado beso entre la cantante y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, hecho que no pasó desapercibido entre los seguidores del reality.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la drástica decisión que Jhorman Toloza tomó tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Durante las últimas horas, luego del comentado beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, el exprometido de la participante realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde hizo una inesperada revelación: se irá a vivir a otro país.

Tebi y Alexa Torrex cumplieron reto de darse un beso
Tebi y Alexa Torrex cumplieron un reto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Toloza habló del tema luego de que una seguidora le preguntara su opinión sobre vivir en México. Según contó, el país azteca es uno de sus favoritos por distintas razones, entre ellas su gastronomía y cultura.

Artículos relacionados

“A mí me encanta México, yo amo México; me encanta su comida, su cultura, la gente, me parece una ch*mba vivir allá”.

Asimismo, expresó que mudarse podría ayudarlo a alejarse de los malos comentarios que ha recibido en las últimas semanas por la relación que surgió entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, mientras él aún la apoyaba desde afuera del reality. Eso sí, no dio una fecha exacta para llevar a cabo esta decisión.

Artículos relacionados

“Entonces, quién sabe... Es que aquí me tiraron muy duro, me dicen: cachón, venado, de todas las partes de Colombia... Yo creo que en México no me tirarán tan duro. Entonces, lo declaro, me iré a vivir a México, no sé cuándo, pero lo haré”.

¿Cómo fue el beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

La llegada de Karina García como visitante a La casa de los famosos Colombia 3 generó todo tipo de reacciones entre los televidentes, pues la exparticipante de la segunda temporada aprovechó la información que tenía sobre lo que sucede dentro del reality para causar revuelo.

Por tal razón, propuso una dinámica de retos que terminó impulsando el beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes fueron desafiados a darse un largo beso mientras sus compañeros contaban los segundos e incentivaban a que subieran el nivel.

Alexa Torrex calificó su beso con Tebi.
Alexa Torrex calificó su beso con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Carolina Gaitán reaparece con sentido mensaje tras dolorosa pérdida en rodaje Carolina Gaitán

Carolina Gaitán recordó con emotivo mensaje a sus compañeros de set fallecidos

Carolina Gaitán recordó con emotivo mensaje a sus dos compañeros de set que perdieron la vida durante grabaciones en Bogotá.

Señalan a Bad Bunny por supuesto romance con reconocida cantante Bad Bunny

Revuelo en redes tras rumores de un nuevo romance entre Bad Bunny y famosa cantante

Las redes sociales se paralizaron tras los rumores del supuesto romance de Bad Bunny con una famosa cantante estadounidense.

El nuevo rostro de Marlon Solórzano Marlon Solórzano

Marlon Solorzano sorprendió con cambio en su rostro: fans aseguran que parece otra persona

Marlon Solórzano sorprendió al estrenar nuevo look y varios seguidores aseguraron que parece otra persona.

Lo más superlike

Luisa Cortina sorprende con reacción al video de Alexa La casa de los famosos

Luisa Cortina reaccionó a palabras de Alexa pero sorprendió con una inesperada decisión; ¿qué pasó?

Luisa Cortina reaccionó a video de Alexa tras su beso con Tebi, pero luego borró su comentario.

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?