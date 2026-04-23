Jhorman Toloza tomó drástica decisión tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, sorprendió al tomar una drástica decisión luego del comentado beso entre la cantante y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, hecho que no pasó desapercibido entre los seguidores del reality.

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¿Cuál fue la drástica decisión que Jhorman Toloza tomó tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Durante las últimas horas, luego del comentado beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, el exprometido de la participante realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde hizo una inesperada revelación: se irá a vivir a otro país.

Tebi y Alexa Torrex cumplieron un reto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Toloza habló del tema luego de que una seguidora le preguntara su opinión sobre vivir en México. Según contó, el país azteca es uno de sus favoritos por distintas razones, entre ellas su gastronomía y cultura.

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“A mí me encanta México, yo amo México; me encanta su comida, su cultura, la gente, me parece una ch*mba vivir allá”.

Asimismo, expresó que mudarse podría ayudarlo a alejarse de los malos comentarios que ha recibido en las últimas semanas por la relación que surgió entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, mientras él aún la apoyaba desde afuera del reality. Eso sí, no dio una fecha exacta para llevar a cabo esta decisión.

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“Entonces, quién sabe... Es que aquí me tiraron muy duro, me dicen: cachón, venado, de todas las partes de Colombia... Yo creo que en México no me tirarán tan duro. Entonces, lo declaro, me iré a vivir a México, no sé cuándo, pero lo haré”.

¿Cómo fue el beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

La llegada de Karina García como visitante a La casa de los famosos Colombia 3 generó todo tipo de reacciones entre los televidentes, pues la exparticipante de la segunda temporada aprovechó la información que tenía sobre lo que sucede dentro del reality para causar revuelo.

Por tal razón, propuso una dinámica de retos que terminó impulsando el beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes fueron desafiados a darse un largo beso mientras sus compañeros contaban los segundos e incentivaban a que subieran el nivel.