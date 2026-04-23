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La Liendra vivió susto al infiltrarse nuevamente en zona de tolerancia: "pensó que era policía"

La Liendra vivió un momento de tensión al infiltrarse en una zona de tolerancia, luego de que una mujer lo confundiera con un policía.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Liendra vivió susto en zona de tolerancia: trabajadora pensó que era policía
La Liendra vivió susto en zona de tolerancia: trabajadora pensó que era policía. (Foto Canal RCN | Freepik).

El creador de contenido Mauricio Gómez ‘La Liendra’ volvió a ser protagonista de un inesperado episodio luego de infiltrarse nuevamente en una zona de tolerancia en Medellín, donde vivió un momento de tensión al ser reconocido por una mujer que trabajaba en ese lugar.

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¿Qué le pasó a La Liendra al infiltrarse en zona de tolerancia de Medellín?

Durante la noche del pasado miércoles 23 de abril, casi 24 horas después de su primer intento como infiltrado, La Liendra decidió sumergirse una vez más en una zona de tolerancia en Medellín, pero esta vez con una caracterización de su persona completamente nueva, con barba y una serie de accesorios que ayudaban a ocultar su identidad.

La Liendra entra a zona de tolerancia con cámara oculta
La Liendra entra a zona de tolerancia con cámara oculta. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, pese a sus intentos de no ser reconocido, el creador de contenido tuvo que dejarse ver tal cual era frente a una trabajadora del sector debido a que la mujer pensó que era un policía en cubierto.

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Según relató La Liendra, su disfraz en esta ocasión lo ayudó a ir más lejos, incluso este nunca fue el detonante para que la mujer sospechara de él, sino su constante dialogo e interés en conocer más acerca de los servicios que prestaba y la suma que cobraba por esto.

“Pregunté tanto y al no tener relación y andar con alguien más quien hacía de acompañante, pero era la cámara oculta... levanté sospechas y en el lugar donde estaba había hombres que las cuidaban y la chica con la que estaba pensó que era policía y los iba a llamar...”

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Por tal razón, y para evitar que el asunto se saliera de control, La Liendra tuvo que quitarse los accesorios de su rostro para que la mujer no desconfiara de él, y así mismo, ofrecerle una gran suma de dinero para que no alertara a los hombres que hacían parte de la seguridad del lugar.

“Rápidamente me presenté obvio con mentiras y pagué de más para salir sin alertar y lo logré... unos segundos más y tal vez la salida hubiese sido distinta”

¿Por qué La Liendra insistió en infiltrarse nuevamente en una zona de tolerancia tras ser descubierto?

Vale la pena destacar que la intensión de La Liendra de ingresar a zona de tolerancia de Medellín se debe al nuevo documental en el que se encuentra trabajando para su canal de YouTube.

En esta ocasión, el creador de contenido quiso mostrar de manera cruda cómo es este mundo, sin contar con intermediarios y así no estropear la esencia real de este trabajo audiovisual, pese a los riesgos que esto podría implicar, como ser descubierto en dos ocasiones seguidas.

El momento en que La Liendra es descubierto en zona de tolerancia con cámara oculta
El momento en que La Liendra es descubierto en zona de tolerancia con cámara oculta. (Foto Canal RCN).
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