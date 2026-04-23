Isabella Ladera reveló inesperado cambio en su cuerpo a pocas semanas de dar a luz

La modelo e influenciadora venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelar un inesperado cambio en su cuerpo, a pocas semanas de dar a luz, detalle que no tardó en generar reacciones y comentarios en redes sociales.

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¿Cuál fue el inesperado cambio que Isabella Ladera notó en su cuerpo a pocas semanas de dar a luz?

Isabella Ladera cumplió una semana más de embarazo y estaría próxima a ingresar a su séptimo mes de gestación. En esta etapa, la modelo venezolana reveló que ha notado dos cambios en su cuerpo, siendo uno de ellos bastante inesperado.

Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Según comentó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella aseguró que en este segundo embarazo está experimentando situaciones que no ocurrieron en su primera gestación.

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De acuerdo con lo que contó, en esta etapa siente mucha hambre, pero con solo dos bocados ya queda satisfecha. Además, confesó que ahora todo le genera un cansancio extremo, algo que no le ocurrió en su primer embarazo.

“Cosas que me agarraron fuera de base en este embarazo: estoy entrando en el mes 7 y ya no me cabe la comida, puedo sentir hambre pero me lleno con dos bocados. Me canso extremadamente rápido haciendo hasta lo más básico y simple”.

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Isabella Ladera continúa compartiendo con sus seguidores cada detalle de esta nueva etapa, mientras se acerca cada vez más a la llegada de su bebé.

¿Cuándo nacerá el hijo de Isabella Ladera?

Según los datos revelados por Isabella Ladera por medio de sus redes sociales en los últimos meses, su bebé podría estar naciendo en el transcurso de Junio del presente año. Sin embargo, la modelo y su pareja sentimental Hugo García han preferido mantener la fecha exacta en total secreto.

Lo cierto es que sus seguidores continúan atentos a cada actualización de la pareja mientras esperan conocer más detalles sobre la llegada del bebé.