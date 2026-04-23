Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandra Salguero lanzó contundente mensaje tras el beso de Tebi y Alexa: “nadie te cambie…”

Alejandra Salguero lanzó contundente mensaje en redes tras beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Alejandra Salguero tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia
La publicación de Alejandra Salguero tras el beso de Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero compartió un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención luego del beso que se dieron Alexa Torres y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Alexa y Tebi tras la dinámica en La casa de los famosos Colombia?

Todo comenzó tras una dinámica propuesta con el ingreso de Karina García a la casa más famosa del Colombia, en la que retó a Alexa a darse un beso de 15 segundos con Tebi.

Después de este momento, los dos participantes tuvieron una conversación y, posteriormente tuvieron un momento romántico.

Artículos relacionados

Tras varios días de acercamientos y de expresar el gusto que existe entre ellos, Alexa y Tebi volvieron a protagonizar un momento en el que se dejaron llevar por su sentir y terminaron dándose un apasionado beso.

El mensaje de Alejandra Salguero tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia
La publicación de Alejandra Salguero tras el beso de Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Este hecho sin duda ha generado reacciones en redes sociales, especialmente por las exparejas de los dos participantes, quienes recientemente expresaron públicamente que sus relaciones habían terminado.

¿Qué compartió Alejandra Salguero tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos?

Por su parte, Alejandra Salguero, ex de Tebi, compartió unas imágenes a través de sus historias de Instagram.

Artículos relacionados

En una de ellas mostró a su hijo, quien ha sido mencionado en los últimos días luego de que ella se refiriera al vínculo que tenía con Tebi.

En un video anterior, Alejandra habló sobre la relación que existía entre Tebi y su hijo de 13 años, señalando que la cercanía era importante para el menor.

Por su parte, Tebi, tras el congelado de Sofía Jaramillo en la que le expresó al participante que tenía luz verde para continuar con Alexa y que no se preocupara por lo de afuera.

El mensaje de Alejandra Salguero tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia
La publicación de Alejandra Salguero tras el beso de Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

No obstante, tras el congelado Tebi Bernal se mostró visiblemente afectado y habló sobre el niño.

Posteriormente, Alejandra publicó una frase que fue relacionada con el momento que estaría viviendo tras el beso entre su expareja y Alexa en La casa de los famosos.

“Pasará. Volverás a estar bien por buena, por fuerte y por ser como eres, que nadie te cambie esa manera bonita de ser donde no te queda tiempo para odi@r”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Hijo de Aura Cristina Geithner entró en congelado a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Hijo de Aura Cristina se llevó todas la miradas tras congelado en La casa de los famosos: “Suegra”

Hijo de Aura Cristina Geithner ingresó en congelado a La casa de los famosos y generó reacciones por su atractivo físico.

Jhorman lanza pulla a la familia de Alexa Torrex tras su cercanía con Tebi en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Jhorman Toloza arremetió contra la familia de Alexa Torres tras lo ocurrido con Tebi: “qué sorpresa…”

Jhorman Toloza compartió curioso un video en el que lanzó indirecta a la familia de Alexa Torrex.

Luisa Cortina sorprende con reacción al video de Alexa La casa de los famosos

Luisa Cortina reaccionó a palabras de Alexa pero sorprendió con una inesperada decisión; ¿qué pasó?

Luisa Cortina reaccionó a video de Alexa tras su beso con Tebi, pero luego borró su comentario.

Lo más superlike

El sorpresivo cambio físico que Isabella Ladera notó antes del parto Influencers

Isabella Ladera reveló inesperado cambio en su cuerpo a pocas semanas de dar a luz

Isabella Ladera reveló un inesperado cambio en su cuerpo a pocas semanas de dar a luz y sorprendió a sus seguidores.

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?