Alejandra Salguero lanzó contundente mensaje tras el beso de Tebi y Alexa: “nadie te cambie…”

Alejandra Salguero compartió un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención luego del beso que se dieron Alexa Torres y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Alexa y Tebi tras la dinámica en La casa de los famosos Colombia?

Todo comenzó tras una dinámica propuesta con el ingreso de Karina García a la casa más famosa del Colombia, en la que retó a Alexa a darse un beso de 15 segundos con Tebi.

Después de este momento, los dos participantes tuvieron una conversación y, posteriormente tuvieron un momento romántico.

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Tras varios días de acercamientos y de expresar el gusto que existe entre ellos, Alexa y Tebi volvieron a protagonizar un momento en el que se dejaron llevar por su sentir y terminaron dándose un apasionado beso.

La publicación de Alejandra Salguero tras el beso de Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Este hecho sin duda ha generado reacciones en redes sociales, especialmente por las exparejas de los dos participantes, quienes recientemente expresaron públicamente que sus relaciones habían terminado.

¿Qué compartió Alejandra Salguero tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos?

Por su parte, Alejandra Salguero, ex de Tebi, compartió unas imágenes a través de sus historias de Instagram.

En una de ellas mostró a su hijo, quien ha sido mencionado en los últimos días luego de que ella se refiriera al vínculo que tenía con Tebi.

En un video anterior, Alejandra habló sobre la relación que existía entre Tebi y su hijo de 13 años, señalando que la cercanía era importante para el menor.

Por su parte, Tebi, tras el congelado de Sofía Jaramillo en la que le expresó al participante que tenía luz verde para continuar con Alexa y que no se preocupara por lo de afuera.

La publicación de Alejandra Salguero tras el beso de Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

No obstante, tras el congelado Tebi Bernal se mostró visiblemente afectado y habló sobre el niño.

Posteriormente, Alejandra publicó una frase que fue relacionada con el momento que estaría viviendo tras el beso entre su expareja y Alexa en La casa de los famosos.