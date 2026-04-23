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Hijo de Aura Cristina se llevó todas la miradas tras congelado en La casa de los famosos: “Suegra”

Hijo de Aura Cristina Geithner ingresó en congelado a La casa de los famosos y generó reacciones por su atractivo físico.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hijo de Aura Cristina Geithner entró en congelado a La casa de los famosos Colombia
Hijo de Aura Cristina Geithner causa revuelo por su atractivo físico en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Aura Cristina Geithnerrecibió la visita de su hijo en congelado en La casa de los famosos Colombia, lo que sin duda generó reacciones entre los participantes por la belleza del joven.

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¿Qué le dijo el hijo de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia?

Damian ingresó a La casa más famosa y se dirigió directamente a la actriz, a quien le habló sobre lo que representa para él.

En el encuentro, le expresó su orgullo, destacando su fortaleza, el amor que le tiene y su lealtad, señalando que, pase lo que pase, eso no cambia sin importar las situaciones dentro del juego.

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El joven le manifestó que siempre estaría para ella y que cuenta con su apoyo. El hijo de Aura Cristina Geithner También le reiteró que su presencia en La casa es importante para él.

Hijo de Aura Cristina Geithner entró en congelado a La casa de los famosos Colombia
Hijo de Aura Cristina Geithner causa revuelo por su atractivo físico en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras sus palabras, el joven sorprendió a Aura Cristina con un cálido abrazo, mientras que la participante reaccionó con lágrimas ante las palabras.

Además, él le entregó un regalo: un peluche en forma de pulpo, que le dejó como recuerdo dentro de La casa.

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Damian también aprovechó para dirigirse a los demás participante de La casa de los famosos Colombia, agradeciéndoles por recibir y cuidar a su madre.

¿Qué reacciones generó el ingreso del hijo de Aura Cristina Geithner?

El hijo Aura Cristina mientras iba saliendo de La casa de los famosos Colombia, también le expresó un mensaje a Alejandro a quien le dirigió con palabras de respaldo.

Hijo de Aura Cristina Geithner entró en congelado a La casa de los famosos Colombia
Hijo de Aura Cristina Geithner causa revuelo por su atractivo físico en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras la visita, los famosos se pudieron mover y algunos de los participantes reaccionaron dándole una abrazo a Aura y luego comentaron la belleza del muchacho.

Valentino, por su parte, también reaccionó tras la salida del hijo de Aura y sin duda le dijo: “Suegra”.

Carla por su parte también expresó sin dudar lo guapo del hijo de Aura. Y luego le contó lo que le faltó decir en congelado.

Damián mencionó que le hacía faltó abrazar más a su madre y quería también decirles a los famosos que eran una familia: “una familia un poco disfuncional, pero una familia”.

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