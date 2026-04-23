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Mariana y Campanita se enfrentaron por la salvación en La casa de los famosos Colombia: ¿quién ganó?

Tras una prueba de puntería Campanita y Mariana Zapata se disputaron el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Cómo se definió la salvación entre Mariana y Campanita en La casa de los famosos Colombia?
Campanita ganó la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

En una nueva prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia, los participantes se enfrentaron en una dinámica en la que debían derribar figuras que representaban a sus compañeros.

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¿Cómo fue la prueba “Derribando famosos” en La casa de los famosos Colombia?

En la prueba llamada “Derribando famosos”, consistió en que cada participante contaba con tres muñecos que lo representaban.

Frente a ellos había una rampa, desde la cual debían lanzar una bola con el objetivo de tumbar los muñecos de sus contrincantes.

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Cada famoso tuvo su turno para intentar acertar y avanzar en la competencia.

¿Cómo se definió la salvación entre Mariana y Campanita en La casa de los famosos Colombia?
Campanita ganó la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Durante el juego, los famosos fueron eliminados uno a uno a medida que perdían sus figuras.

La dinámica avanzó hasta dejar a dos finalistas: Aura Cristina Geithner y Mariana, quienes se disputaron el cierre de la prueba.

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Finalmente, Mariana logró quedarse con la victoria en esta etapa, y en la gala de la noche del 23 de abril, se disputo la salvación con Campanita.

¿Quién ganó la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia?

En la gala, Mariana y Campanita se enfrentaron en una nueva competencia para definir al ganador del poder de salvación.

¿Cómo se definió la salvación entre Mariana y Campanita en La casa de los famosos Colombia?
Campanita ganó la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

En esta ocasión, la prueba fue de puntería y consistía en lanzar bolsas de arena hacia una plataforma circular suspendida sobre un resorte.

El objetivo era lograr que la mayor cantidad de costales quedaran sobre la plataforma al finalizar se sumaban los puntos. Cada lanzamiento sumaba puntos dependiendo de la precisión.

Mariana Zapata obtuvo 150 mientras que Campanita 220 puntos, siendo así el ganador del poder de salvación, y lo podrá usar en la gala de la noche del 24 abril.

Además, tras obtener la victoria, como líder de la semana pudo abrir la caja de Pandora, donde tenía una noticia para los participantes: una de las dos habitaciones de La casa de los famosos Colombia se cerraría de manera definitiva.

Los famosos reaccionaron al conocer que la habitación elegida para cerrarse fue la de Tormenta. Esto se dio luego de que Campanita le entregara la caja a Juanda Caribe, quien debía pasársela a otro participante. Finalmente, se la dio a Mariana, quien tomó la decisión.

 

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