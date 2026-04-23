Tebi Bernal y Alexa Torrex encendieron las redes tras compartir una romántica noche juntos en La casa de los famosos Colombia. La pareja dejó ver momentos de complicidad y cercanía que despertaron todo tipo de reacciones en redes sociales, quienes no tardaron en preguntarse qué ocurrió realmente entre los dos.

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¿Cómo fue la romántica noche entre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Luego de la dinámica propuesta por Karina García, que terminó en un largo beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, los participantes decidieron compartir cama para hablar de lo sucedido y aclarar sus sentimientos.

Tebi y Alexa Torrex cumplieron un reto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Aunque la conversación se tornó tensa por parte de Alexa, quien terminó cambiándose de cama para alejarse de Tebi, él decidió seguirla y acostarse junto a ella.

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Allí, tras varios cruces de palabras, ambos confesaron que estaban sintiendo emociones muy fuertes el uno por el otro, por lo que las palabras pasaron a segundo plano y se transformaron nuevamente en besos y abrazos bajo las cobijas.

La escena generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los usuarios se preguntaron si hubo algo más que un beso y si finalmente la pareja decidió darle una oportunidad a su amor, tal como se los dijo Sofía Jaramillo en su congelado.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la romántica noche de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

La romántica noche entre Tebi Bernal y Alexa Torrex desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas no tardaron en mostrar su emoción por el inesperado acercamiento.

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Mensajes como “Yo en serio creía que no tenían nada”, “No puedo con tanto, los amoooo” y “Mis mozos recontra favoritos” dejaron en evidencia que la pareja se ganó el cariño del público, pese a las circunstancias en las que inició su romance, y ya suma seguidores que incluso los ven entre sus finalistas favoritos.

Lo cierto es que con este inesperado momento, Tebi Bernal y Alexa Torrex siguen dando de qué hablar dentro y fuera de la competencia.