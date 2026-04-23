La casa de los famosos Colombia toma importante decisión: ¿Se cerró Calma o Tormenta?

Campanita, tras ganar la prueba de salvación en la gala de la noche del 23 de abril en La casa de los famosos Colombia, tuvo acceso a la caja de Pandora, la cual contenía una decisión importante que dejó lágrimas en algunos.

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¿Qué decisión se tomó con la caja de Pandora en La casa de los famosos Colombia?

El contenido de la caja fue entregado inicialmente a Juanda Caribe, quien al abrirla encontró una bolsa con monedas y al sacar una, le salió el número uno, lo que indicaba que debía pasarla al participante que estuviera a su lado.

En ese momento, la persona que estaba al lado era Mariana Zapata, quien terminó recibiendo el poder para cerrar definitivamente una habitación en La casa de los famosos Colombia.

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Por lo que generó reacciones de inmediato, como en Juanda Caribe quién comentó de una: “chao Tormenta”, mientras que Carla explicó que esta decisión debía tomarla Mariana.

La casa de los famosos Colombia sorprende con cierre: ¿Calma o Tormenta? (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Mariana Zapata expresó que aunque comenzó en Tormenta su corazón siempre fue Calma y que por esta decidió cerrar definitivamente Tormenta, generando de inmediato reacciones entre Alejandro, Tebi y Alexa.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras conocer que Tormenta se cerró en La casa de los famosos Colombia?

Alexa, Alejandro y Tebi mostraron tristeza al conocerse la noticia. Carla le dijo a Alexa que si quería hablar, sin embargo, ella respondió que no, con la voz entrecortada y visiblemente afectada tras la decisión de Mariana.

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Alejandro también reaccionó expresando que estaba bien con la decisión, aunque se notaba afectado.

La casa de los famosos Colombia sorprende con cierre: ¿Calma o Tormenta? (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Tebi comentó que se trataba de una situación de suerte dentro del juego y que era necesario aceptarlo.

Carla dijo que, a partir de hoy, quedaba cerrada la habitación, pero que al final es una casa con un solo corazón.

Mientras Alexa rompió en llanto y Juanda Caribe y Mariana se mostraron muy felices tras la noticia.

Para evitar confusiones, Juanda Caribe luego mostró los números que estaban en la bolsa y Mariana decía que no podía creer que le salió el uno, su número de suerte.

Karina García también expresó su sentir y pidió ánimo y dijo que le hicieran la despedida al cuarto.

Además, contó que en su temporada ella fue la que cerró el cuarto Fuego y explicó que hicieron un ritual y cantaron una canción.

Luego, Carla le expresó unas emotivas palabras a Alexa, diciéndole que era una valiente y que había luchado por ella y por su team. Tras la gala, Karina abrazó a Alexa y Aura se acercó a consolarla.