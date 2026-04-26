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Reconocida modelo fallece tras caer de un piso 13 y su pareja es hallada sin vida horas después: esto se sabe

Una modelo murió tras caer de un piso 13 y su pareja fue encontrada sin vida horas después en medio de la investigación

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Modelo fallece tras caer de un piso 13
Modelo fallece tras caer de un piso 13 y su pareja es hallada sin vida horas después (Foto Freepik)

El mundo del modelaje y la belleza se encuentra de luto tras conocerse la trágica muerte de una reconocida modelo brasileña, en un caso que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

Conmoción por la muerte de una modelo
Impacto en el mundo de la belleza tras la muerte de una modelo en trágico hecho (Foto Freepik)

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¿Quién es la reconocida modelo brasileña que falleció?

Se trata de Ana Luiza Mateus, modelo y reina de belleza, quien perdió la vida tras caer desde el piso 13 de un exclusivo edificio en Río de Janeiro, el pasado 20 de abril.

Lo que en un inicio fue reportado como un posible accidente, tomó un giro más complejo luego de que las autoridades detuvieran a su pareja sentimental, Endreo Lincoln Ferreira, señalado como principal sospechoso dentro de la investigación por la muerte de la joven de 29 años.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, testigos relataron que la pareja, que llevaba aproximadamente tres meses de relación, habría llegado al edificio en medio de una fuerte discusión.

La situación habría escalado a tal punto que personal del lugar intervino y le recomendó a la modelo abandonar el sitio por su seguridad.

Sin embargo, según estos mismos reportes, Ana Luiza habría comentado a los trabajadores que ya tenía un vuelo programado para regresar a su ciudad esa misma madrugada, por lo que finalmente decidió permanecer en el apartamento.

Horas después, alrededor de las 5:30 de la mañana, ocurrió la caída desde el piso 13.

¿Qué le pasó a la pareja de Ana Luiza Mateus?

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Tras el hecho, las autoridades brasileñas iniciaron la investigación y capturaron a Endreo Ferreira, quien fue visto saliendo solo del edificio poco tiempo después del suceso.

Sin embargo, la investigación dio un nuevo giro cuando el hombre fue encontrado sin vida dentro del centro de detención donde permanecía recluido. Según confirmaron las autoridades, el detenido se habría quitad0 la vida en la tarde del miércoles 22 de abril, utilizando un fragmento de su ropa para ah0rc4rs3.

De acuerdo con versiones de personas cercanas a la pareja, Endreo habría mostrado comportamientos celosos y conductas de vi0lencia en la relación. Incluso, se conoció que la modelo habría intentado terminar la relación en más de una ocasión, aunque sin éxito.

Ana Luiza Mateus falleció
La pareja de Ana Luiza Mateus fue encontrado sin vida tras ser detenido. (Foto Freepik)
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