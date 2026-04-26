Laura Barjum preocupa a sus seguidores al mostrar lesión en una de sus manos: ¿qué le pasó?

La exreina de belleza y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Laura Barjum, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales que atraviesa una molestia física en una de sus manos.

Laura Barjum revela molestia en su mano y genera preocupación en redes sociales (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

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¿Qué compartió Laura Barjum en sus redes sociales?

La modelo y creadora de contenido publicó varias historias en su cuenta de Instagram donde mostró parte de la situación que está viviendo actualmente, explicando que esta es la razón por la cual ha estado menos activa en redes.

En sus publicaciones, Laura contó que le tomó gran parte del día poder arreglarse y maquillarse, debido a que no podía usar con normalidad su mano derecha, la cual se encuentra afectada.

En las imágenes, la cartagenera mostró su mano inmovilizada con una muñequera y una férula, con el fin de mantenerla en reposo mientras mejora su estado. A pesar de la incomodidad, también dejó ver su actitud positiva frente a la situación.

Además, Laura confesó que ha tenido que apoyarse principalmente en su mano izquierda, a la que agradeció por sacar la cara durante estos días, ya que su mano dominante es la que actualmente está lesionada.

Laura Barjum habla de su estado de salud tras sufrir dolor en una de sus manos (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

¿Qué le pasó a Laura Barjum en su mano?

Aunque aclaró que no cuenta con un diagnóstico médico definitivo, Laura Barjum explicó que sospecha que podría tratarse de una tendinitis.

También mencionó que existe la posibilidad de que haya dormido en una mala posición, lo que habría desencadenado el dolor y la inflamación.

La exreina comentó que ha tenido dificultad para abrir y cerrar la mano con normalidad debido al dolor, aunque aseguró que ya está siguiendo algunos cuidados básicos, como el uso de ungüentos para ayudar a la recuperación.

Pese a la molestia, Laura se mostró tranquila y optimista, enfocada en su recuperación y en retomar poco a poco su rutina diaria.

Finalmente, la cartagenera agradeció a sus seguidores por los mensajes de preocupación y el apoyo recibido, destacando el cariño que ha sentido en medio de esta situación que, aunque incómoda, espera que sea pasajera.