Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marcelo Cezán apareció con misteriosa mujer dentro de La casa de los famosos: ¿quién es?

Marcelo Cezán protagonizó un divertido momento en La casa de los famosos Colombia durante la fiesta del reality

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Marcelo Cezán sorprende en La casa de los famosos con inesperada “pareja” de baile en la fiesta
Marcelo Cezán sorprende en La casa de los famosos con inesperada “pareja” de baile en la fiesta (Foto Canal RCN)

La gala de este sábado 25 de abril en La casa de los famosos Colombia volvió a generar sorpresa entre los televidentes, esta vez por un inesperado momento protagonizado por el presentador Marcelo Cezán, quien apareció en la fiesta con una acompañante que no era su compañera habitual, Carla Giraldo.

El curioso momento de Marcelo Cezán en La casa de los famosos que se volvió viral en redes
El curioso momento de Marcelo Cezán en La casa de los famosos que se volvió viral en redes (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quién era la mujer con la que apareció Marcelo Cezán en La casa de los famosos?

Durante la noche de celebración dentro del reality, Marcelo Cezán sorprendió al presentarse con una “mujer” como su pareja de baile, lo que de inmediato llamó la atención de los seguidores del programa.

Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando se reveló que no se trataba de una persona real, sino de un perchero al que le habían puesto una peluca.

A pesar de esto, Marcelo no dudó en integrarlo a la dinámica de la fiesta y bailó con su peculiar acompañante al ritmo de la música.

Incluso, en medio del show, el presentador simuló una pequeña “discusión” con su pareja improvisada, asegurando en tono de humor que le había salido “celosa”, lo que generó risas en redes sociales.

Posteriormente, el momento cambió cuando Marcelo decidió reemplazar su peculiar acompañante por una mujer “de carne y hueso”, como comentaron usuarios en la red social X, quienes reaccionaron rápidamente al divertido giro de la escena.

Con su estilo característico, Marcelo presentó a su nueva pareja de baile como “Lil, la original”, reaccionando con humor al cambio y expresando frases como “por fin” y “gracias a Dios”, haciendo referencia a que ahora sí tenía una compañera que seguía el ritmo de la música.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la nueva pareja de Marcelo Cezán?

Artículos relacionados

El momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y creatividad ante la escena.

Muchos comentaron que, ante la ausencia de su compañera habitual, finalmente había aparecido un “reemplazohumano.

Otros hicieron bromas sobre una supuesta “discusión” con su pareja, mientras que algunos incluso compararon la situación con lo que están viviendo Juanda Caribe y Tebi Bernal, dentro y fuera de la competencia.

“Marcelo tuvo una pelea con su falca y cambió en representación de Juanda y Tebi”, escribió una usuaria

También hubo quienes destacaron el talento del presentador en la pista de baile, asegurando que sus intervenciones en las fiestas del reality son uno de los momentos más entretenidos de la gala.

Marcelo Cezán sorprende en gala de La casa de los famosos
Marcelo Cezán sorprende en gala de La casa de los famosos y desata reacciones en redes (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Expareja de Tebi Bernal rompe el silencio tras polémica: “han sido días difíciles” La casa de los famosos

Expareja de Tebi Bernal rompe el silencio tras polémica: “han sido días difíciles”

Alejandra Salguero habló en redes tras la polémica de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

inusual regalo de Alexa Torrex a Tebi Bernal en su cumpleaños La casa de los famosos

Tebi Bernal recibe osado regalo de Alexa Torrex en su cumpleaños dentro de La casa de los famosos

Alexa Torrex sorprendió a Tebi Bernal con cinco regalos en su cumpleaños dentro de La casa de los famosos Colombia

Reacciones tras el regreso de Marcela Reyes en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo Valentino? Marcela Reyes

Reacciones tras el regreso de Marcela Reyes en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo Valentino?

Marcela Reyes regresó a La casa de los famosos Col, generando múltiples reacciones en redes y, también, por parte de Valentino Lázaro.

Lo más superlike

Hijo de J Balvin enternece con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio Ryan Castro

Hijo de J Balvin enterneció al enviarle un mensaje a Ryan Castro tras lograr su primer estadio

Río, el hijo de J Balvin conmovió luego de dedicarle un mensaje especial a Ryan Castro, tras el importante logro del cantante.

Yina Calderón quedó en el centro de la polémica por escena con presentadora mexicana Yina Calderón

Yina Calderón protagonizó tenso momento con presentadora mexicana | VIDEO

Modelo fallece tras caer de un piso 13 Viral

Reconocida modelo fallece tras caer de un piso 13 y su pareja es hallada sin vida horas después: esto se sabe

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?