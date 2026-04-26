Marcelo Cezán apareció con misteriosa mujer dentro de La casa de los famosos: ¿quién es?

La gala de este sábado 25 de abril en La casa de los famosos Colombia volvió a generar sorpresa entre los televidentes, esta vez por un inesperado momento protagonizado por el presentador Marcelo Cezán, quien apareció en la fiesta con una acompañante que no era su compañera habitual, Carla Giraldo.

El curioso momento de Marcelo Cezán en La casa de los famosos que se volvió viral en redes (Foto Canal RCN)

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¿Quién era la mujer con la que apareció Marcelo Cezán en La casa de los famosos?

Durante la noche de celebración dentro del reality, Marcelo Cezán sorprendió al presentarse con una “mujer” como su pareja de baile, lo que de inmediato llamó la atención de los seguidores del programa.

Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando se reveló que no se trataba de una persona real, sino de un perchero al que le habían puesto una peluca.

A pesar de esto, Marcelo no dudó en integrarlo a la dinámica de la fiesta y bailó con su peculiar acompañante al ritmo de la música.

Incluso, en medio del show, el presentador simuló una pequeña “discusión” con su pareja improvisada, asegurando en tono de humor que le había salido “celosa”, lo que generó risas en redes sociales.

Posteriormente, el momento cambió cuando Marcelo decidió reemplazar su peculiar acompañante por una mujer “de carne y hueso”, como comentaron usuarios en la red social X, quienes reaccionaron rápidamente al divertido giro de la escena.

Con su estilo característico, Marcelo presentó a su nueva pareja de baile como “Lil, la original”, reaccionando con humor al cambio y expresando frases como “por fin” y “gracias a Dios”, haciendo referencia a que ahora sí tenía una compañera que seguía el ritmo de la música.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la nueva pareja de Marcelo Cezán?

El momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y creatividad ante la escena.

Muchos comentaron que, ante la ausencia de su compañera habitual, finalmente había aparecido un “reemplazo” humano.

Otros hicieron bromas sobre una supuesta “discusión” con su pareja, mientras que algunos incluso compararon la situación con lo que están viviendo Juanda Caribe y Tebi Bernal, dentro y fuera de la competencia.

“Marcelo tuvo una pelea con su falca y cambió en representación de Juanda y Tebi”, escribió una usuaria

También hubo quienes destacaron el talento del presentador en la pista de baile, asegurando que sus intervenciones en las fiestas del reality son uno de los momentos más entretenidos de la gala.