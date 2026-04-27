La Liendra revela lo que le ocurrió tras publicar documental en zona de tolerancia

Maurico Gómez, mejor conocido como La Liendra en redes sociales, tenía a sus seguidores intrigados en los últimos días por un documental que lanzaría luego de meterse en una zona de tolerancia en Medellín.

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¿Qué le pasó a La Liendra luego de publicar documental de una zona de tolerancia?

La Liendra ha implementado el formato de documentales en su contenido, algo que le ha gustado bastante a su público y por el que se ha visto motivado a seguir haciendo nuevas investigaciones.

Sin embargo, el más reciente documental que lanzó el influenciador generó gran revuelo en sus seguidores por los peligros que representarían para él mostrar el tema de la prostitu*ion y el turismo en Medellín.

Pese a que el influenciador contó días atrás que había recibido amenaz*s y advertencias para no sacar ese contenido, él dejó claro que iba a seguir adelante y publicaría dicho documental. Algo que hizo en la tarde del 26 de abril.

La Liendra contó lo que le pasó tras publicar documental. (Foto Canal RCN)

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La Liendra contó que lo contactaron tras publicar documental: esto le dijeron

La Liendra apareció en sus historias de Instagram en la mañana del 27 de abril expresando su estrés y preocupación tras todo lo que ha pasado luego de publicar su documental.

No, qué problema y chicharrón el que se me armó con ese último documental. No sé ni por dónde empezar.

El influenciador aseguró que tras publicar su documental lo han contactado varias personas que trabajan en esta zona de la tolerancia ya no para amenazarl*, sino para ponerle una cita para conocerlo.

Los duros me contactaron y ya no me amenazaron ya me quieren conocer, que vaya y que los salude, que la buena y quién les dice que no, entonces vaya y échese la bendición.

Por otra parte, La Liendra confesó que por políticas y restricciones de YouTube no podía monetizar su video, por lo que no ganaría ni un peso por este.

YouTube no va a bajar el documental, pero no voy a ganar ni un solo peso porque le quitaron la monetización, así que la platica se perdió.

El influenciador aseguró que no le importaba el tema de no ganar dinero con su video, ya que lo que quería era mostrar una realidad que se vive en Colombia.



Asimismo, confesó que otros de los mensajes que ha recibido es de personas que le piden borrar el video al verse supuestamente comprometidas en él.

No faltó el man que estaba negociando atrás la chica para una noche loca, tenía esposa y salió sin querer y ahí tengo un poco de mensajes diciendo que borre eso.

El influenciador aseguró que, pese a todo lo que le ha pasado con su documental, no lo bajará de internet y se atendrá a las consecuencias.