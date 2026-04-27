Sara Corrales rompe el silencio y desmiente rumores sobre el nacimiento de Mila, su bebé

En medio de comentarios en redes sociales, Sara Corrales decidió referirse a versiones que circulaban sobre la llegada de su bebé, generando conversación entre sus seguidores.

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¿Qué rumores había sobre Sara Corrales?

Debido a que Sara Corrales ha compartido varios detalles sobre el nacimiento de su bebé, los internautas han seguido atentos cada actualización en sus redes sociales.

La actriz había mencionado previamente que su hija nacería en mayo de 2026, lo que llevó a que cualquier ausencia en redes fuera interpretada por algunos usuarios como una señal de que el nacimiento ya había ocurrido.

Sara Corrales enfrenta rumores en redes sociales. / (Foto de AFP)

Estas interpretaciones se intensificaron en los últimos días, cuando su actividad en plataformas digitales disminuyó.

A partir de esto, comenzaron a circular mensajes que aseguraban que Mila, fruto de su relación con Damián Pasquini, ya había llegado. Sin embargo, no existía confirmación directa por parte de la actriz, lo que mantuvo la conversación activa en redes.

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre el nacimiento de su bebé?

Tras varios días de especulaciones, Sara Corrales decidió pronunciarse para aclarar la situación. A través de sus redes sociales, explicó que su bebé aún no ha nacido, respondiendo directamente a los comentarios que circulaban.

“No ha nacido jajajaja, tranquilas tías de Mila”, expresó.

Además, comentó que se encuentra en la etapa final del embarazo y preparándose para el momento del parto.

En ese contexto, también compartió que está realizando una sesión de Epi-No, un método que algunas mujeres utilizan en las semanas previas al nacimiento. Con este mensaje, redujo la desinformación que se había generado en torno a la llegada de su hija.

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¿Qué es Epi-No, práctica que realiza Sara Corrales?

El Epi-No es un método de entrenamiento del suelo pélvico utilizado durante el embarazo y después del parto. Su objetivo principal es mejorar la elasticidad del periné y preparar el cuerpo para el momento del nacimiento.

Este sistema funciona mediante un dispositivo con un globo de silicona que se introduce y se infla de forma progresiva. Esto permite simular el paso del bebé durante el parto, ayudando a que la persona se familiarice con la sensación de estiramiento.

El Epi-No es un entrenamiento utilizado durante el embarazo y después del parto. / (Foto de Freepik)

Generalmente, se recomienda iniciar su uso a partir de la semana 36 o 37 de gestación, durante sesiones de 10 a 15 minutos, varias veces por semana. Además, puede ser útil en el periodo posterior al parto para contribuir a la recuperación del tono muscular del suelo pélvico.

Según la información disponible sobre este método, su uso hace parte de la preparación previa al parto en la etapa final del embarazo. En el caso de Sara Corrales, esto indicaría que se encuentra en las últimas semanas de gestación.