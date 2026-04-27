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Hermana de Alexa Torrex perdió gran suma de dinero tras apostar por la participante

Yuri Torrez apostó que la participante sería la segunda en ingresar con el porcentaje más alto a La casa de los famosos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuri Torrez en Buen día Colombia - Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Hermana de Alexa Torrex apostó 1 millón por la participante. Foto | Canal RCN.

Yuri Torres, hermana de Alexa Torrex, actual participante de La casa de los famosos Colombia recientemente acaparó la atención en redes sociales tras revelar que perdió una gran suma de dinero luego de que decidiera apostar que Alexa sería la segunda en ingresar en la gala de eliminación del pasado domingo 26 de abril.

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¿Cuánto apostó Yuri Torres por Alexa Torres en la reciente gala de eliminación?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha construido una comunidad de más de 1 millón de seguidores, rompió el silencio para contar cuánto dinero tuvo que pagar debido al porcentaje con el que su hermana fue salvada de ser eliminada.

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"Aposté 1 millón de pesos a que mi hermana entraba de segunda en eliminación hoy y no entró, eso significa que acabo de perder 1 millón de pesos", dijo la joven por medio de una grabación.

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Segundos después, Yuri dio a conocer que, la mencionada apuesta, la hizo con Santiago Vargas de Mañana Express, quien también aparece en el video para dar algunas declaraciones respecto a los porcentajes de votación.

Mientras la influenciadora relataba lo sucedido, no dudó en mostrar el pantallazo que comprobaba que, en efecto, le pasó el millón de pesos por una transferencia, argumentando que, las mujeres facturan y, si algo la caracteriza, es que es una mujer de palabra.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Yuri Torrez apostó que su hermana ingresaría de segunda en la gala de eliminación. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la apuesta que hizo Yuri Torres sobre su hermana Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Y aunque cumplió con su palabra, la integrante de La familia recocha admitió que se siente triste, pues no es un secreto que su hermana ha ido perdiendo apoyo desde algunas semanas, lo cual ha generado sorpresa, ya que en un principio era la participante con más votación por parte del público.

Frente al panorama de juego de Alexa Torrez, Santiago aprovechó parta enviarle un mensaje a su fandomn en el que enfatizó en que ahora más que nunca es momento de unirse como equipo y demostrarle su respaldo a la participante.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
La suma de dinero que apostó la hermana de Alexa Torrex con un periodista. Foto | Canal RCN.

"Que se enfoquen en el juego de ella, lo que está haciendo, a ver, está muy bonita la relación, yo la disfruto como televidente, porque eso nos emociona”, dijo, sin embargo, insistió en que es momento en solo pensar en ella como jugadora.

Finalmente, la hermana de la actual competidora de esta tercera temporada comentó que, si “no se ponen las pilas”, así como ella perdió un millón, Alexa podría quedarse sin los 400 millones.

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