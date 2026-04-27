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Sheila Gándara sorprendió con inesperada reflexión en redes; ¿mencionó a Juanda Caribe?

Sheila Gándara sorprendió al compartir un consejo que no pasó desapercibido entre sus seguidores en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sheila Gándara sorprendió con inesperada reflexión en redes
Sheila Gándara habló sobre días "pesados" en redes / (Fotos del Canal RCN)

Un mensaje publicado por Sheila Gándara en redes sociales generó conversación, luego de referirse a un momento en el que, según sus palabras, sintió que no podía más.

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¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata ha evolucionado dentro de La casa de los famosos Colombia en medio de dinámicas y momentos de convivencia que han llamado la atención de la audiencia.

¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe y Mariana Zapata hablan de "conexión" en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Durante una dinámica liderada por Karina García, Juanda Caribe y Mariana Zapata terminaron dándose un beso frente a todos sus compañeros. Poco antes, él ya le había dedicado versos en los que mostró su interés y aseguró que ella no era una opción más, sino alguien que realmente le importaba.

Por su parte, Mariana ha tenido una postura variable. En algunas ocasiones ha reconocido la conexión, mientras que en otras ha dicho que busca evitar que la situación genere consecuencias con Sheila, pareja del comediante.

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¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe ha expresado en distintos espacios del programa su conexión con Mariana Zapata. Ha mencionado que ella representa un apoyo dentro de la competencia y que su presencia influye en su estado de ánimo durante el encierro.

¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe habla sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia. / (Fotos del Canal RCN)

Tras protagonizar el beso con su compañera, el participante comentó con otros integrantes que existe química entre ambos, aunque ha evitado profundizar sobre su situación fuera del programa, lo que ha mantenido la conversación activa en redes.

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¿Qué mensaje compartió Sheila Gándara en redes sociales?

En medio de la conversación que rodea a Juanda Caribe y Mariana Zapata, Sheila Gándara compartió un mensaje que no pasó desapercibido en sus redes sociales.

A través de un video publicado en TikTok, se le observa caminando junto al mar mientras aparece un mensaje sobre los momentos en los que se siente que no se puede más y la idea de que las madres siempre encuentran la forma de seguir.

“Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que somos mamás y las mamás siempre podemos”, escribió.

Además de ese mensaje, Sheila ya se había pronunciado en redes sociales sobre lo que ocurre dentro del reality, donde manifestó su desacuerdo con la actitud de Juanda Caribe. En sus publicaciones, señaló que la situación representaba una falta de respeto.

Entretanto, la conversación en redes continúa creciendo alrededor de lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia, reality que se transmite cada noche a las 8:00 p.m, por Canal RCN y su app oficial.

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