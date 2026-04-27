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Jhorman Toloza rompe el silencio y destapa lo que le dijo a Alexa antes del reality: "no lo cumplió"

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex contó en primicia cuál fue la advertencia que le hizo antes de su ingreso a la competencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza reveló qué le dijo a Alexa Torrex antes de su ingreso a La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, recientemente sorprendió al revelar en primicia cuáles fueron las palabras que le dijo a Alexa antes de que ella ingresara a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuáles fueron las palabras que Jhorman Toloza le dijo a Alexa antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que el creador de contenido concedió para redes sociales, se sinceró respecto a esa conversación previa que sostuvo con su expareja antes de que iniciara esta experiencia, diálogo en el que él quiso hacerle una petición muy particular.

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“Les voy a dar una primicia, hay una frase que yo le dije antes de ingresar cuando estaban en el tema de las votaciones, lastimosamente se cumplió, pero yo le dije, Ale, te amo, te respeto y espero que ganes eso, pero yo no quiero convertirme en un Alejandro Estrada dos y tú una Nataly Umaña dos”, señaló Toloza.

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De acuerdo con el joven, en su momento, es decir hace más de tres meses, la actual participante le dio su palabra de que esto no pasaría, sin embargo, resultó repitiéndose la misma historia de la primera temporada.

¿Qué le dijo Jhorman Toloza a Alexa Torrex antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Y aunque a raíz de las decisiones que tomó Alexa como parte del juego al interior del reality, el influencer cucuteño aprovechó este espacio para reiterarle su apoyo a la joven, pues desde su punto de vista, siente que, incluso, debería ser ella la absoluta ganadora de esta tercera edición.

“Igual en este momento sigo apoyando a mi expareja porque es su sueño y quiero que gane porque arriesgó todo y siento que es la única que se lo merece en estos momentos”, mencionó.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza expuso la advertencia que le dijo a Alexa antes de entrar a la casa. Foto | Canal RCN.

Durante este espacio, Jhorman, quien hasta hace un tiempo era el encargado de manejar las redes sociales de Alexa, confesó cómo en medio de lo difícil que ha sido atravesar por esta ruptura, la atención profesional y le presencia de Dios en su vida, son precisamente lo que le ha permitido blindarse frente a las críticas y mensajes negativos.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Esto fue lo que Jhorman Toloza le dijo a Alexa antes de entrar al reality. Foto | Canal RCN.

Para finalizar, el exprometido de Torrex envió un mensaje a todos sus seguidores con el que advirtió que viene una nueva etapa en su vida que estará enfocada en él, en su crecimiento y en sus proyectos personales.

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