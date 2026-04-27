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Equipo de Tebi Bernal hizo delicada revelación sobre su hija en medio del 'hate' por su participación en el reality

En las últimas horas, el equipo de Tebi Bernal lanzó un comunicado para hacer un llamado a la cordura y el respeto por su familia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia - Madre e hija de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Equipo de Tebi Bernal alertó delicada situación que involucra a su hija. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, la familia y el equipo de Esteban Bernal, mejor conocido como Tebi Bernal, se pronunciaron en redes sociales para expresar su completo rechazo hacia los constantes at4ques que ha recibido por parte de los internautas en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo el equipo de Tebi Bernal en redes sociales en medio de los ataques que ha recibido por su participación en La casa de los famosos Colombia?

El contundente mensaje que fue compartido a través de la cuenta oficial de Instagram del participante, rápidamente capturó la atención de los usuarios, quienes de inmediato se unieron a la conversación para expresar su punto de vista.

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“Hay limites que en ninguna circunstancia se deben sobrepasar. Como familia y equipo de Esteban "Tebi" Bernal, levantamos nuestra voz para exigir un alto a la vi0l3ncia digital que se ha desatado durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia”, dice las primeras líneas del comunicado.

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¿Cuál fue la grave acusación que hizo el equipo de Tebi Bernal en su reciente comunicado?

Sin embargo, uno de los temas que ha generado preocupación en los familiares del antioqueño, es que los ataqu3s han involucrado a su hija, una menor de edad, situación que calificaron como inadmisible, pues este tipo de actos pueden afectar su tranquilidad y bienestar.

“La competencia es un juego que ocurre dentro de una casa, pero la integridad de los menores y el respeto a la familia son la vida real y no están en disputa”, aseguran.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Equipo de Tebi Bernal lanzó comunicado tras fuertes comentarios por su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Así mismo, el comunicado también quiso hacer un llamado directo a los usuarios en redes sociales para actuar con responsabilidad, además de rechazar el uso del anonimato para hacer daño a quienes no hacen parte del reality y son ajenos a lo que viene sucediendo al interior de la casa.

Tebi Bernal es visitado por su hija y su mamá durante un congelado.
Equipo de Tebi Bernal exigió respeto por el participante. Foto | Canal RCN.

Finalmente, el equipo agradeció a quienes han mostrado su apoyo de manera respetuosa empática y responsable, no sin antes invitar a los internautas a actuar con cordura y decencia, pues el respeto es lo que debe primar no solo hacia el participante sino también a su entorno.

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